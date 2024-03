“Tenemos conocimiento de un incidente de movimiento en vuelo que involucró al vuelo #LA800 que resultó en lesiones a algunos pasajeros”, detalló la plataforma.

“Nuestros datos no muestran ninguna pérdida notable de altitud durante el vuelo”, agregó, indicando que el avión involucrado corresponde a un Boeing 787-9 Dreamliner.

“Según LATAM, un ‘problema técnico’ generó un ‘fuerte movimiento’ que provocó varios heridos. No hay mas detalles disponibles en este momento”, precisó Flight Radar.

We are aware of an in flight movement incident involving #LA800 that resulted in the injury of some passengers. Our data does not show any notable loss of altitude during the flight. Playback here. https://t.co/o4Vp69ljUh pic.twitter.com/FLIRRg1llv

