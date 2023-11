Unos 150 bomberos batallan este jueves con un incendio forestal que amenaza la ciudad de Perth, en el oeste de Australia y habitada por 1,9 millones de personas, y que ya ha destruido una decena de viviendas rurales y numerosos vehículos.

El fuego comenzó la tarde del miércoles en una plantación de pinos en el barrio de Gnangara, un área rural del noreste de Perth, y se expandió rápidamente a otras zonas de las afueras de la ciudad, indicó hoy el comisionado Darren Klemm del Servicio de Bomberos y Emergencias de Australia Occidental.

El incendio, en gran medida controlado, se vio intensificado por las altas temperaturas que azotan la región, que alcanzarán hoy un máximo de 40 grados, y los vientos “extremadamente fuertes”, remarcó el comisionado durante una rueda de prensa.

Según las autoridades, más de 130 personas han sido evacuadas de sus hogares y realojadas de manera temporal, mientras se espera que el número pueda incrementarse a lo largo de la jornada.

El siguiente video, compartido por el medio australiano News, fue grabado en Banksia Grove, un suburbio de Perth.

Por su parte, la vice primer ministra del gobierno regional, Rita Saffioti, indicó que las llamas han destruido “10 casas, además de cuatro cobertizos y numerosos vehículos, incluidas caravanas”.

Australia, cuya temporada de incendios forestales comienza normalmente en noviembre, se enfrentará este año a un clima más seco del habitual debido a El Niño, fenómeno provocado por las corrientes en el océano Pacífico que, agravado por el calentamiento global, podría ocasionar devastadores desastres.

Firefighters have worked through the night to save lives and homes near the towns of Wanneroo and Swan in the northern suburbs of Perth.https://t.co/0uOAgFQF8a

— Sky News Australia (@SkyNewsAust) November 23, 2023