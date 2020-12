El ciclón tropical Yasa se reforzó en el Pacífico Sur, convirtiéndose en una tormenta masiva que puede golpear Fiyi el fin de semana, anunciaron el miércoles los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico de Fiyi informó que la tormenta ahora clasificada en la categoría 5, la más alta, está acompañada de ráfagas de hasta 280 km/h y sigue fortaleciéndose, a unos 550 km al noroeste de Viti Levu, la principal isla del archipiélago.

La agencia meteorológica Weatherwatch, con sede en Nueva Zelanda, señaló por su parte que Fiyi estaba “de lleno en el punto de mira” de este ciclón que avanza lentamente y podría azotar el archipiélago el jueves por la noche o el viernes por la mañana.

“Una tormenta de esta potencia puede destruir edificios, arrancar árboles, llevarse las hojas de los árboles, provocar deslizamientos de tierra e inundaciones”, advirtió Philip Duncan, director general de Weatherwatch. “Yasa es una tormenta que puede causar muertos en las islas poco elevadas de Fiyi”, advirtió.

Cyclone #Yasa is now category 5 on the South Pacific cyclone scale and is slowly moving in the direction of #Fiji. pic.twitter.com/0TD4O0SLkc

— Met Office Storms (@metofficestorms) December 15, 2020