El Ejército de Australia decidió expulsar a una decena de sus soldados, tras una investigación sobre los presuntos crímenes de guerra cometidos por militares durante su despliegue en Afganistán, informó la cadena pública ABC este jueves.

Un reciente informe oficial reveló que soldados australianos de élite serán investigados por el presunto asesinato de 39 civiles fuera de las operaciones de combate en el país asiático entre 2005, año en que reforzó su presencia militar, y 2016, cuando se ordenó la investigación.

El documento recomienda que 19 soldados sean investigados por estos incidentes, ninguno de los cuales se cometieron “bajo la presión en el fragor del combate”.

The Australian Defence Force is on the offensive as it begins to stand down soldiers implicated in the damning reported into alleged war crimes in Afghanistan. @lucyamcleod #9News pic.twitter.com/LYga7F9hkJ

— 9News Australia (@9NewsAUS) November 26, 2020