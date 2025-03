La inédita ‘pelea’ que sostuvo hace una semana en la Casa Blanca el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con su par estadounidense, Donald Trump, y el vicepresidente, J.D Vance, ha dejado más dudas que respuestas, manteniendo la incertidumbre sobre el futuro de Ucrania en la guerra con Rusia.

El lunes la administración de Trump decidió suspender la ayuda militar a Kiev, lo que generó de inmediato la paralización del suministro de armas y municiones, cuyo valor asciende a más de 1.000 millones de dólares. Algunos de estos armamentos ya estaba listo para ser trasladado a Ucrania desde países como Polonia, según recoge EFE.

Para el director del Observatorio de Asuntos Internacional de la Universidad Finis Terrae, Alberto Rojas, no es descartable que la discusión de Zelenski con Trump y Vance “haya sido un evento previamente planificado”. Esto, dado que “tampoco hay evidencias claras de que no haya sido así”.

No obstante, afirma a BioBioChile: “Lo que sí se puede afirmar es que el gobierno de Estados Unidos aprovechó esta conversación y sobre todo un momento de la conversación para tomar una posición clara frente a Ucrania. Una posición que se ve, que se lee, que se interpreta como abiertamente pro-Rusia, pro-Putin, en la cual EE.UU y Rusia están o intentan llegar a una negociación para poner fin a la guerra, sin la participación directa de Ucrania y de Europa“.

Prueba de ello serían los dichos de Trump emitidos el 21 de febrero pasado, donde dijo que la presencia de Zelenski “no es tan importante” para negociar la paz entre Ucrania y Rusia.

“Ha estado en reuniones durante tres años y no se consiguió nada, así que no creo que sea muy importante que esté. Miren lo que le pasó a su país. Ha sido demolido”, subrayó en aquella oportunidad el presidente estadounidense.

“Eso es particularmente grave porque esas son prácticas de siglos pasados en donde las grandes potencias tomaban decisiones que afectaban de una u otra manera a otros países, pero sin su participación, sin su presencia, sin su involucramiento”, alertó Alberto Rojas.

A esto también se suman otras polémicas declaraciones de Trump vertidas dos días antes, las que fueron duramente criticadas por la comunidad internacional.

El 19 de febrero arremetió con graves acusaciones contra Zelenski, tachándolo de “dictador sin elecciones” y que “se quedaría sin país” si no actúa rápido para un acuerdo de paz. Incluso, culpó a Ucrania de iniciar y provocar la guerra con Rusia.

El propio presidente ucraniano, así como expertos y otros líderes internacionales, acusaron al mandatario estadounidense de vivir en una especie de “burbuja de desinformación”, además de advertir una aparente influencia del Kremlin en sus palabras.

Si bien la reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca entre Trump y Zelenski estuvo llena de elogios los primeros 30 minutos, quizá esos cruces de días anteriores podrían haber dado un indicio de la tensa discusión que protagonizarían.

Desde ese día, Rusia se ha dedicado a aplaudir cada decisión que el presidente estadounidense ha determinado adoptar sobre Ucrania, principalmente el cese de ayuda militar, así como de intercambio de información de inteligencia, clave para que Kiev ataque territorio ruso.

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvedev, respaldó las críticas de Trump que acusó al mandatario ucraniano de “jugar” con una posible nueva Guerra Mundial.

“Trump le dijo la verdad en la cara al payaso de la cocaína (Zelenski): el régimen de Kiev está jugando con la Tercera Guerra Mundial. El cerdo desagradecido recibió un fuerte tirón de orejas de los dueños del chiquero… La ayuda militar a la máquina nazi debe ser detenida”, escribió en sus redes sociales el líder ruso.

“El presidente (de Rusia, Vladímir) Putin tenía razón cuando dijo que, a pesar de la disposición de la parte rusa a un proceso de negociación, estas buenas intenciones chocan con la falta de voluntad del régimen de Kiev para mantener dicha dinámica”, declaró el lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, consigna DW.

En ese sentido, el Kremlin también celebró que esta decisión de Trump puede forzar a Zelenski a sumar a un pronto acuerdo de paz, aún cuando pueda tratarse solamente de un alto al fuego primeramente.

Pero la tensión entre Estados Unidos y Ucrania también han preocupado a los países europeos, generando que la Unión Europea acelere sus trabajos en torno a una posible negociación que logre un acuerdo de paz con Rusia.

Tanto la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han convocado a reuniones urgentes junto al primer ministro británico, Keir Starmer.

Tras reunirse en la última cumbre Macron y Starmer con Zelenski, dieron a conocer que se ha abordado la idea de trabajar una propuesta de tregua parcial con Moscú, pese a que el mandatario ucraniano se había negado anteriormente a alguna posibilidad como esa.

“Esta primera iniciativa impulsada por el presidente Macron y el primer ministro Starmer es sin duda una posibilidad que podría permitir un avance significativo”, destacó el académico Alberto Rojas.

“Un primer paso para lograr un mes de alto al fuego sería valiosísimo para, de algún modo, calmar la situación en términos militares”, agregó. A su vez, se podría “abrir paso a una etapa de negociaciones diplomáticas en las cuales, mientras más actores involucrados haya, va a ser mejor”.

Cabe señalar que la mayoría de los líderes de la UE prometieron continuar apoyando militarmente a Kiev. Una de las medidas planteadas en la cumbre celebrada en Londres, es el nuevo plan de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que prevé 800.000 millones de euros en gastos de defensa para Ucrania, recoge el citado medio. Pero sin la asistencia de EE.UU existe incertidumbre sobre la efectividad del apoyo europeo.

“Cuando se trata de la paz en Ucrania, consideramos que Ucrania debe estar presente a la mesa de negociación al igual que Europa, porque la guerra está desarrollándose en el suelo europeo”, comentó hace unos días el embajador de Ucrania en Chile, Yurii Diudin a BioBioChile.

A inicios de la semana pasada, en medio de la expectación por el -ahora frustrado- acuerdo que daría a EE.UU acceso privilegiado a los recursos minerales ucranianos, Putin afirmó también estar abierto a ofrecer a Estados Unidos acceso a minerales raros, incluidos los que se encuentran en los territorios de Ucrania ocupados actualmente por Rusia.

Con ello, según el diplomático, “Putin está buscando también otra manera de acercarse a Trump”.

Respecto a un posible alto al fuego en la guerra, Diudin explicó por qué a Kiev no le “va bien una tregua” con Moscú.

“Necesitamos una paz duradera y justa. Una tregua es muy frágil y puede ser rota en cualquier momento por Rusia, como ya lo ha hecho en 2014 y 2022”, recuerda.

Consultado sobre si Ucrania podría sostenerse en la guerra con Rusia sin el apoyo de EE.UU, el embajador ucraniano afirmó que el apoyo de Washington es fundamental, pero que el apoyo europeo también ha resultado relevante.

“No es un escenario deseable para nosotros después de 3 años de guerra. Realmente está muy desgastado el pueblo ucraniano, las Fuerzas Armadas, pero sí, tenemos primero el apoyo de los europeos”.

“Si bien no es suficiente en su totalidad, igual seguimos recibiendo un buen apoyo de países como Reino Unido, como Francia, Italia. También de países como Dinamarca hemos recibido los aviones F-16, Noruega y otros, como los Bálticos, los nórdicos, polacos, etcétera”, precisa.

En esa línea, detalla que “igual en Ucrania se ha aumentado mucho la producción nacional de armas (y armamentos). Por ejemplo, los drones. Casi el 90% que utilizamos ahora son de fabricación ucraniana y es un nuevo tipo de guerra que se está pasando con esos drones”.

De esta manera, reconoció que la guerra sin la asistencia de EE.UU sería un panorama “muy difícil” de enfrentar. “Creo que podemos aguantar un tiempo más sin la ayuda norteamericana, pero es un escenario no deseable”, recalcó.

Sobre un eventual acuerdo de paz, el embajador resaltó que “todo va a depender de la posición de Rusia y mucho va a depender de la posición de Trump y de Washington”.

“Si se logra convencerlo (a Putin), si se logra presionarlo hasta el punto que él acepte nuestras condiciones, ahí se puede hacer bastante rápido (acuerdo de paz)”, añade.

“Creemos que el camino diplomático debe seguir y no debe pararse. O sea, el camino militar está bien, pues ahí estamos luchando, estamos resistiendo, haciendo ataques contra ataque, pero al igual debe proseguir con el camino diplomático y realmente es muy difícil predecir ahora”, sostiene.

Por ahora el cese apoyo militar de EE.UU es una realidad. No obstante, el martes tras su primer discurso ante el Congreso desde que asumió su nuevo mandato, Donald Trump dejó entrever un aparente mensaje conciliador hacia Ucrania, luego que recibiera una carta de Zelenski.

En la misiva, el presidente ucraniano se ofreció a firmar el acuerdo de minerales que fue frustrado cuando ambos discutieron la semana pasada frente a las cámaras de televisión en el Despacho Oval.

“Aprecio que haya enviado esta carta”, dijo Trump, quien reveló que Zelenski le dijo estar dispuesto a firmar el acuerdo de minerales y tierras raras con EE.UU “en cualquier momento”. Este pacto sería el primer paso en el camino hacia el proceso de paz con Rusia, según han manifestado antes desde la Casa Blanca.

En su cuenta de X, el mandatario ucraniano esribió: “Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump por una paz duradera”.

Del mismo modo, se mostró abierto a una tregua parcial con Rusia con el objetivo de conseguir la paz en Ucrania. Esto, siempre y cuando el Kremlin también esté dispuesto a hacer lo mismo.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025