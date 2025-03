El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se pronunció este martes a la suspensión de la ayuda militar por parte de EEUU, pidiendo a su homólogo estadounidense, Donald Trump, reanudar la cooperación para avanzar hacia la paz. Asimismo, propuso una tregua parcial como primer paso para poner fin a las hostilidades en la guerra con Rusia.

A través de su cuenta de X -red social antes conocida como Twitter- el mandatario ucraniano reiteró “el compromiso de Ucrania con la paz”. Esto, tras ser acusado por Trump de no estar interesado en poner fin a la guerra en Ucrania luego del altercado sostenido el viernes en la Casa Blanca.

En ese sentido, subrayó: “Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump por una paz duradera”.

Tras lo ocurrido la semana pasada en el Despacho Oval, la administración de Trump ha pedido que se disculpe públicamente si quiere enmendar las relaciones.

Por ello, Zelenski afirmó que está interesado en “trabajar rápido para terminar la guerra” y agradeció repetidamente a EE.UU por su apoyo a Ucrania para “mantener su soberanía e independencia”.

“Recordamos el momento en que las cosas cambiaron cuando el presidente Trump le proporcionó a Ucrania los misiles Javelins. Estamos agradecidos por ello“, resaltó.

En ese contexto, propuso la liberación de todos los prisioneros y una tregua en los ataques aéreos -incluidos los bombardeos de las infraestructuras energéticas- y marítimos como primer paso hacia la paz en Ucrania.

“Estamos dispuestos a trabajar con rapidez para poner fin a la guerra, y las primeras etapas podrían ser la liberación de prisioneros y una tregua en el cielo (prohibición de misiles, drones de largo alcance, bombas en la infraestructura energética y otras infraestructuras civiles) y una tregua en el mar de inmediato, si Rusia hace lo mismo”, aseveró.

“Después queremos avanzar muy rápidamente en todas las etapas siguientes y trabajar con los EE.UU para llegar a un acuerdo final sólido”, agregó en la publicación.

I would like to reiterate Ukraine’s commitment to peace.

None of us wants an endless war. Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than Ukrainians. My team and I stand ready to work under…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2025