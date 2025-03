Tras la cumbre en Londres, Emmanuel Macron anunció junto a Keir Starmer la idea de una tregua de un mes en Ucrania que cubriría aire, mar e infraestructuras energéticas. Macron explicó que el despliegue de tropas sería en una fase posterior y que los europeos buscan la paz, pero no sin garantías. La propuesta busca probar la buena fe de Putin y evitar una repetición de violaciones como las de los acuerdos de Minsk. Por su parte, el secretario de Estado británico restó importancia a la tregua temporal, temiendo que permita a Rusia reagruparse. Macron también reabrió el debate sobre compartir el \'escudo nuclear\' con otros países europeos para lograr mayor autonomía en defensa.

Tras la cumbre de urgencia sostenida este fin de semana en Londres luego de la “pelea” entre el presidente de EE.UU, Donald Trump, y su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que él y el primer ministro británico, Keir Starmer, han puesto sobre la mesa la idea de una tregua de un mes en Ucrania, que sería “en el aire, en el mar y en las infraestructuras energéticas” de la exrepública soviética.

En una entrevista al diario Le Figaro, el jefe de Estado galo explicó que aquella idea consta de dos fases, siendo la segunda la que incluiría el despliegue de tropas de otros países sobre el territorio ucraniano para mantener la paz.

“Hay que darse cuenta de que la línea del frente es hoy el equivalente de la línea París-Budapest. En caso de alto al fuego, sería muy difícil comprobar que se respeta el frente”, indicó el domingo.

No habrá tropas europeas en suelo ucraniano “en las próximas semanas”, en ese hipotético escenario, aseguró. Por ello “la cuestión es cómo utilizar este tiempo para intentar obtener una tregua accesible, con negociaciones que durarán varias semanas y luego, una vez firmada la paz, un despliegue”.

Macron repitió que los europeos quieren la paz, pero “no a cualquier precio” o “sin garantías”, y llamó nuevamente a Europa a invertir masivamente en defensa, con un objetivo en torno al 3 o 3,5% del Producto Interior Bruto (PIB).

“Desde hace tres años, los rusos gastan el 10% de su PIB en defensa. Debemos prepararnos para el futuro“, sostuvo.

Una tregua de un mes para poner a prueba ‘la buena fe’ de Putin

Este lunes el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, señaló que la propuesta franco-británica de una tregua de un mes sin combates entre Rusia y Ucrania es una forma de “poner a prueba la buena fe de Vladímir Putin (presidente ruso)” sobre su voluntad de iniciar negociaciones de paz.

Así lo manifestó a la radio pública France Inter, donde insistió en que “queremos una paz sólida y duradera”.

Una forma de señalar que no se puede repetir lo que ocurrió después de los acuerdos de Minsk que se firmaron en 2014 entre Ucrania y Rusia, y que luego, a su juicio, Moscú violó el 22 de febrero de 2022.

En ese sentido, el jefe de la diplomacia francesa subrayó la gravedad de la situación: “El riesgo de una guerra en el continente europeo, en la Unión Europea, nunca ha sido tan grande porque la amenaza no deja de acercarse a nosotros. La línea de frente no deja de aproximarse”.

A su juicio, en la cumbre de Londres se ha producido “un despertar de una parte de los europeos”, después del giro dado por la Administración de Donald Trump.

Consultado sobre si los europeos no pueden prescindir de Estados Unidos, su respuesta no fue directa. Indicó que “a corto plazo” lo que se quiere es que Washington ponga presión a Putin para que se siente en una mesa de negociación y termine con “sus ambiciones imperialistas”.

Acto seguido, reconoció que “no queremos volver a estar en la situación en la que nos encontramos”, es decir, tener que pedir a Estados Unidos que garantice la seguridad de los europeos.

“Un alto al fuego no es suficiente”

En cuanto al posible envío de tropas europeas a Ucrania, Barrot recalcó que eso no ocurriría durante la tregua que plantean franceses y británicos, sino en una segunda fase, “una vez que se haya concluido la paz para disuadir de forma definitiva la amenaza”.

Y a la cuestión de la oposición total de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el ministro francés se ha mostrado convencido de que “todos los europeos” son conscientes a la vista de la experiencia de los acuerdos de Minsk que “un alto al fuego no es suficiente”.

También de que tendrán que ser los europeos los que asuman que hay que aportar “lo esencial” de las garantías para que la paz sea duradera y que cada país lo hará “según su capacidad y según su voluntad”.

El jefe de la diplomacia francesa dijo que su país trabaja en el restablecimiento del diálogo entre Donald Trump y Volodímir Zelenski, tras el enfrentamiento delante de las cámaras el pasado viernes en la Casa Blanca, y lo hace con las dos partes.

A su parecer “es en interés de los ucranianos”, pero también de los europeos y de los propios estadounidenses para detener las veleidades “imperialistas” de Rusia.

Secretario de Estado británico resta importancia a la propuesta

En tanto, esta jornada el secretario de Estado para las Fuerzas Armadas del Reino Unido, Luke Pollard, restó importancia a la propuesta de conseguir una tregua de un mes en Ucrania, por considerar que una pausa temporal en los combates podría ayudar a Rusia a reagruparse y volver a atacar.

Según comentó a Radio Times, hay varias opciones sobre la mesa en cuanto a la situación en Ucrania, pero no hay ningún plan concreto acordado.

“No se ha llegado a ningún acuerdo sobre cómo sería una tregua”, recalcó el secretario de Estado británico, y añadió que el objetivo es alcanzar “una paz duradera” en Ucrania.

Un alto al fuego temporal “no sostiene una paz duradera, porque existe una auténtica preocupación por parte del presidente Zelenski y los ucranianos de que una pausa corta simplemente permitirá que las fuerzas rusas se rearmen, reagrupen y luego ataquen nuevamente“, dijo.

Pollard insistió en que Washington “sigue siendo nuestro aliado de seguridad más cercano”.

Por su parte, el primer ministro Keir Starmer adelantó ayer que preparará un plan de paz para Ucrania junto al presidente francés, Emmanuel Macron, y “uno o dos países más” que luego será analizado con EE.UU.

Del mismo modo, dijo que “un número de países” han mostrado su disposición a unirse a una “coalición de voluntarios” que el Reino Unido está impulsando para preservar la paz en Ucrania si se llega a un acuerdo para un alto al fuego.

Macron reabrió debate sobre compartir ‘escudo nuclear’ con otros países de Europa

Por otro lado, el viernes el presidente francés Emmanuel Macron se mostró abierto a debatir sobre compartir la capacidad de disuasión francesa de armamento nuclear con otros países de Europa, con el objetivo de avanzar hacia una “mayor autonomía” en las capacidades de defensa.

En ese contexto, recordó que ya desde el general Charles de Gaulle -expresidente francés a mediados del siglo XX- se hablaba de que los “intereses vitales” de Francia tenían una “dimensión europea”, aunque sea al jefe de Estado en París al que le corresponda la decisión soberana de usarlo.

“Nosotros tenemos un escudo, ellos no. Y ya no pueden depender de la disuasión nuclear estadounidense. Necesitamos un diálogo estratégico con quienes no lo tienen, y eso haría a Francia más fuerte”, declaró Macron al diario Le Parisien.

En cualquier caso, Macron recordó que Estados Unidos representa un 30% de la OTAN y estimó que va a tomar una década compensar esa dependencia, “invirtiendo masivamente tanto a nivel nacional como europeo”.

Pero ve un “despertar increíble” en Europa, ya que incluso los más alineados con la OTAN sienten “inquietud” de cara a Washington.