Resumen generado con Inteligencia Artificial y revisado por el autor de este artículo. Herramienta desarrollada por BioBioChile

Fallece a los 93 años Clint Hill, el agente del Servicio Secreto de EE.UU. que intentó salvar a John F. Kennedy durante su atentado en 1963. Su círculo cercano confirmó su muerte en Belvedere, California, sin dar más detalles. Hill se hizo famoso al proteger a Jacqueline Kennedy en la limusina presidencial, aunque no pudo evitar la tragedia. Tras el magnicidio, sufrió estrés postraumático y fue honrado por la ex primera dama. Años después, se convirtió en subdirector del Servicio Secreto. Siempre atormentado por no haber podido salvar a Kennedy, publicó sus memorias en 2012. El FBI halló más de 2.400 documentos sobre el asesinato de Kennedy, aún no publicados.