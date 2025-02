La salud del Papa Francisco -cuyo nombre de pila es Jorge Mario Bergoglio- sigue siendo un tema de preocupación en el mundo, principalmente de la Iglesia Católica. Este jueves fuentes del Vaticano afirmaron que se ha mantenido “estable” y “continúa con el tratamiento y también con su actividad laboral”. Incluso, el miércoles hizo notar su característico humor durante la visita de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

“Alguien rezó para que el Pontífice fuera al Paraíso, pero el Maestro de las Misas (Dios) decidió dejarme aquí”, dijo con ironía el máximo líder de la Santa Sede, según consigna el diario italiano Corriere della Sera.

“Hay quienes dicen que ha llegado mi hora”, advierte el Papa Francisco

El Papa Francisco, en los cerca de 20 minutos que duró la visita de Meloni a la habitación del hospital Policlínico Gemelli de Roma, también se refirió a las fake news que abundan en redes sociales desde la noche del martes acerca de su muerte, luego que se le detectara una neumonía bilateral.

“Sé que hay quienes dicen que ha llegado mi hora. ¡Siempre me lo hacen!”, dijo el Sumo Pontífice, de 88 años, con la respiración un poco entrecortada pero manteniendo su buen humor, así como su conocida sonrisa generosa y ojos brillantes mientras recibía a la primera ministra italiana, señala el citado medio.

En ese sentido, según comunicó la oficina de la Primera Ministra en el Palazzo Chigi, el Santo Padre -hospitalizado desde el viernes pasado- también reconoció que ha decidido acogerse a los cuidados médicos aconsejados, pese a que no le resulta cómodo el ‘papel de paciente’.

“Los médicos me han dicho que necesito tomarme un tiempo. No debo reunirme con mucha gente y no puedo trabajar mucho aquí”, aseveró.

“No podré vivir el Santo Jubileo en persona”, admitió el Sumo Pontífice a Meloni, bromeando con que “los médicos me han dicho que debo tener cuidado con mi salud, o iré directo al cielo”.

El Papa está “alerta y receptivo”

Al momento de arribar a la habitación del Papa, la primera ministra le hizo saber lo preocupado que está el país por su salud: “He venido en nombre del pueblo italiano para decirle que todos estamos cerca de usted y le deseamos una pronta recuperación”.

Tras visitarlo, Meloni afirmó en un comunicado que “hemos bromeado (con Francisco) como siempre. No ha perdido su proverbial sentido del humor”, destacando además que el Papa se encuentra “alerta y receptivo”.

El encuentro de Giorgia Meloni con el Papa Francisco, además de realzar la buena relación que mantienen ambos, sirvió principalmente para despejar los rumores y preocupaciones sobre la salud del Sumo Pontífice.

“De todas las cosas terribles que han pasado, ésta (los falsos rumores de muerte) habría sido la peor de todas”, subrayó la primera ministra.

“En mi papel institucional, (…) quería expresar al Papa Francisco, en nombre de toda la nación, nuestra gratitud por el bien que ha hecho durante estos años de pontificado”, resaltó Meloni. A su vez, agregó que estaba “segura de que la providencia será benévola” con él, describiéndolo como “un hombre de gran santidad”.

“Espero que vuelva pronto al Vaticano”, afirmó, pese a que el Vaticano aún no ha establecido una fecha preliminar en que el Papa pueda retornar con normalidad a la Santa Sede.

Lenta mejoría de la salud del Papa Franciso

En tanto, este jueves el Vaticano informó que, con lentitud, la salud de Santo Padre continúa mejorando. Pasó una “noche tranquila” y se levantó sin mayores inconvenientes para trabajar en la lectura y firma de documentos.

“La noche ha transcurrido tranquila, el Papa se ha levantado y ha desayunado en el sillón”, señala el parte médico publicado por la Oficina de Prensa del Vaticano.

El boletín médico compartido por la oficina de la Santa Sede afirma que el Papa tuvo “una ligera mejoría, en particular de los índices inflamatorios” de los análisis de sangre evaluados por los médicos. “Las condiciones clínicas del Santo Padre se presentan estables”, sostiene la misiva.

Cabe mencionar que, según reveló una fuente del Vaticano el miércoles a AFP, el Papa Francisco ha podido levantarse sin problemas y estaría respirando sin asistencia médica. Sin embargo, esto último no ha sido descartado del todo, ya que podría utilizarlo eventualmente en ciertos momentos.