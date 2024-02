Hay en el mundo 21 países que no poseen ejército. En el caso de Costa Rica, este hecho se remonta a una guerra civil que duró 44 días y que terminó con la abolición del ejército costarricense, el 1 de diciembre de 1948.

Y la ocasión se transformó en un hito, ya que el presidente José Figueres, golpeó con un mazo, uno de los torreones del Cuartel Bellavista, para simbolizar la disolución.

“El país ha sido ensangrentado y es hora de contener la hemorragia”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, bajo este ideal surge varias dudas, ¿acaso se trata de una utopía? o abolir el ejército genera una desventaja táctica sobre otros países.

¿Por qué Costa Rica no tiene ejército?

Tras los resultados de las elecciones presidenciales de 1948, que enfrentó a los candidatos Rafael Calderón Guardia y Otilio Ulate, el caos invadió al país. Y en medio de la guerra civil, asumió la presidencia interina José Figueres. En la instancia, “Don Pepe” como era conocido, abolió el ejército como una “institución permanente”, detalla la Constitución de 1949.

Un esfuerzo que determinó que las tareas castrenses, sea asignado a la Fuerza Pública, el nombre con que se conoce a la policía costarricense.

Asimismo, los miembros de la Fuerza Pública, tienen el rango de civil. En cambio, en otras latitudes, las fuerzas armadas respondan a un órgano judicial, autónomo del poder civil.

También con este cambio, el Ministerio de Seguridad Pública, vela por cumplir el control de drogas y el patrullaje de costas y fronteras, informó una nota de France 24.

¿Quién defiende a Costa Rica en caso de guerra?

La desmilitarización provocó que el país, optara por la paz y el diálogo. En ese sentido, Álvaro Ramos, ex ministro de Gobernación, enfatizó que “Costa Rica aseguró que no tiene posición agresiva u ofensiva respecto a nadie en el mundo, respecto a ninguna otra nación o a algún grupo, que el Estado decide resolver las cosas no por la fuerza”, afirmó al canal Teletica.

De esta forma, el Estado se define por ley como neutral ante los conflictos armados, pues la Asamblea Legislativa declaró la “neutralidad perpetua, activa y no armada en los conflictos entre Estados y dentro de estos”, recogió El País.

Cabe mencionar que Costa Rica mantiene una serie de tratados y convenios suscritos por Naciones Unidas, que le permiten recibir ayuda militar, durante una amenaza del exterior.

Aunque en 2010, el gobierno de Laura Chinchilla, permitió de forma transitoria la entrada de 7.000 soldados estadounidenses, 10 aviones, 200 helicópteros, 46 buques y un portaviones para combatir el narcotráfico en materia de seguridad interna.

¿Hay violencia y narcotráfico en las calles de Costa Rica?

También hay voces que exigen la presencia de fuerzas armadas, uno de ellos, es el expresidente Óscar Arias, que encabezó el gobierno durante dos períodos. “Costa Rica no puede ser neutral en conflictos bélicos en el mundo, porque tenemos valores que a veces se ven atacados y debemos tener una posición a favor o en contra”, consignó El País.

Sobre todo en el último tiempo, las autoridades buscan implementar un paquete de medidas para aumentar la seguridad, dado el crecimiento del crimen organizado. Se trata de diez proyectos presentados por los legisladores, el poder judicial y por mandato del actual presidente Rodrigo Chaves, para paliar la ola de homicidios.

El debate tiene su origen en el récord de 907 homicidios de 2023, en comparación con los 654 registrados en 2022, informó el Organismo de Investigación Judicial (OD), citó Agencia EFE.

Hay que recordar que las medidas buscan endurecer las penas por porte de armas, decomisar los bienes provenientes del narcotráfico, elevar las penas de prisión preventiva, entre otras iniciativas.

Según Jaime García, Director Regional del Índice de Progreso Social, los antisociales creen sentirse intocables: “existe la percepción que puedo violar la ley y no ser castigado”, detalló a CNN en Español.

De acuerdo con el Director de la OD, Randall Zúñiga, el problema sería más de fondo, porque “hay un tema estructural que está generando los homicidios y es la educación. Cada vez menos jóvenes se mantienen en los centros educativos y no terminan los estudios. Son jóvenes que no van a poder insertarse en la fuerza laboral y están en la edad productiva”, recogió El Confidencial.

Al respecto, añadió que “no tienen trabajos formales y van a ser tentados para trabajar como miembros de grupos organizados”, expresó al medio.

¿Cuáles son los beneficios de abolir el ejército?

En cambio, desde 1948, los recursos del Estado sirvieron para mejorar la salud y la educación. Y pese al escepticismo ha permitido aumentar la cobertura.

De la misma manera, un estudio de 2018, del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, concluyó que la nación de Centroamérica creció en su Producto Interior Bruto (PIB).

Según los investigadores, entre 1920 y 1949 el PIB crecía a una tasa anual promedio de 1,31%, pero luego de la abolición del ejército y hasta la década de 2010, el promedio de crecimiento aumentó a 2,44%.

Finalmente, un dato que defienden los adherentes al desarme, es que la resolución de conflictos se resuelve por la vía diplomática, sin la mediación de militares que genere inestabilidad política, afirman las voces que muestran con orgullo su legado al mundo.