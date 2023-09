A través de sus redes sociales, el líder ucraniano abordó la cita que mantuvo con el presidente chileno, aseverando que están estudiando una eventual cumbre entre Ucrania y Latinoamérica.

El encuentro entre ambos se dio en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual se lleva a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

“Agradezco a Chile por apoyar a Ucrania y condenar persistentemente la agresión rusa, incluso dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas”, escribió Zelenski en su cuenta de X.

I met with @GabrielBoric.

I thank Chile for supporting Ukraine and persistently condemning Russian aggression, including within UNGA.

Ukraine is interested in deepening cooperation with Latin America and we discussed the possibility of organising a Ukraine-Latin America summit. pic.twitter.com/pMftrnLHSV

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2023