El presidente Gabriel Boric reafirmó los dichos que emitió este martes en la Celac, respecto a la crisis política y social que atraviesa actualmente Perú.

“No podemos ser indiferentes cuando hoy, en nuestra hermana República del Perú, con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas”, señaló el jefe de Estado chileno.

Asimismo, indicó que “más de 50 personas han perdido la vida y eso nos debiera escandalizar”.

Estas declaraciones generaron molestia en el país vecino, llegando incluso a presentar su molestia por “la manera irrespetuosa en la que el presidente Gabriel Boric se refirió, en su intervención en la Celac, a la presidenta de la República Dina Boluarte”.

Ante ello, Boric aseguró este jueves desde la región de Aysén que “lo que yo he hecho en particular en la Celac, en un marco de respeto, es manifestar nuestra preocupación por la violación de derechos humanos y el fallecimiento de más de 50 personas a la fecha”.

“Tanto como presidente como diputado he tenido un solo estándar en esta materia, y a mí me sorprende los medios y las voces chilenas que hoy día salen con escándalo a criticar lo que dije en la Celac, pero callan cuando son otros países con los cuales el gobierno no les gusta el signo”, añadió.

Finalmente, aseveró que “los derechos humanos son un avance civilizatorio y, sin importar el color político del gobierno que los vulnere, vamos a levantar la voz”.

Boric: “No hago cambios de gabinete por presiones”

Por otra parte, el Mandatario descartó realizar un cambio de gabinete tras la polémica ocurrida esta semana en Cancillería.

Cabe recordar que el pasado martes se filtró un audio de una reunión que sostuvo la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, con sus colaboradores. En ese contexto, se refirieron a la figura del embajador argentino, Rafael Bielsa, y llamaron “amurrado” al senador Jaime Quintana (PPD).

Algunas voces de oposición pidieron la renuncia de Urrejola por esta polémica y, este jueves, un grupo de diputados, anunciaron que preparan una interpelación a la canciller en la Cámara.

Sin embargo, Boric afirmó que “no hago cambios de gabinete por presiones, sino por evaluación seria y fundada de mis colaboradores, lo que estoy haciendo permanentemente”.