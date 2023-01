Guerra en Europa, tensión en Asia, recesión global, un mundial marcado por la censura y una aproximación a la ‘normalidad’ tras el covid-19 es un buen resumen del 2022, año que dejó en el camino a varios ganadores y perdedores.

Definitivamente el 2022 fue un año complejo para muchos, pero del cual también se logró sacar elementos positivos.

Varias figuras políticas surgieron de situaciones complejas y algunas celebridades vivieron situaciones mediáticas. De este modo, se convirtieron en referentes o reafirmando su figura como exponentes de sus áreas.

Nombres como Volodímir Zelenski, Lula da Silva, Nayib Bukele, Carlos III e incluso Gabriel Boric han tenido gran importancia este año, por diferentes motivos.

Por otra parte suenan los apellidos de Putin, Castillo, Bolsonaro y Johnson, quienes también fueron figuras mediáticas a lo largo del año.

Además se pude hablar de Lionel Messi, Amber Heard, Gerard Piqué, Britney Spears y el polémico rapero Ye, más conocido como Kanye West.

Pero más allá de todo esto, ¿quiénes fueron los ganadores y perdedores del 2022?. Puedes leer la nota completa a continuación.

El multimillonario y exministro británico de Economía, Rishi Sunak, se convirtió este año en el nuevo líder del Partido Conservador y primer ministro del Reino Unido.

Esto se dio bajo el contexto del fallido intento de Liz Truss por ser primer ministra del Reino Unido, tras asumir en lugar del aún peor evaluado, Boris Johnson.

Además es importante destacar que él y su esposa tienen un patrimonio estimado en 730 millones de libras (910 millones de dólares, 860 millones de euros).

Se trata de una cifra aproximadamente dos veces más grande a la riqueza estimada del rey Carlos III.

A fin de cuentas, es un político que llegó a poner paños fríos en UK.

Una de las figuras políticas más polémicas y llamativas del año sin dudas es el mandatario Nayib Bukele.

Si bien es presidente de El Salvador desde 2019, este año le declaró la guerra a las pandillas.

Así fue cómo se ganó la admiración de gran parte de América Latina, región que históricamente ha sido golpeada por la delincuencia y el crimen organizado.

De este modo, pasando por encima de varios organismos e ignorando las críticas de opositores, se volvió uno de los políticos más relevantes del año, siendo ‘parodiado’ por Gaspar Rivas.

Una de las grandes ganadoras de este año fue la cantante y estrella del pop, Britney Spears, quien finalmente logró escapar de las garras de su padre.

Lo anterior, ya que este año fue removido de la tutela judicial con la cual controlaba su vida desde hacía 13 años, cumpliendo así la misión del movimiento #FreeBritney.

La suspensión de Jamie Spears (padre de la cantante) tuvo efecto inmediato.

Britney celebró la decisión anunciando además en redes sociales que se convertiría pronto en madre.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, es sin duda uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, y uno de los más queridos.

El jugador argentino, además de estar en el mismo plantel que Neymar y Mbappé, fue figura clave en el Mundial de Fútbol de Catar 2022.

Por primera vez Lionel Messi se logró coronar como campeón del mundo.

Se trata de un triunfo histórico para el jugador, además de terminar con los 36 años en que Argentina no levantaba esta copa.

Por primera vez en la historia, las cinco principales economías de América Latina estarán gobernadas por la izquierda.

Gabriel Boric, Gustavo Petro, Lula da Silva e incluso el infame Pedro Castillo, todos y cada uno ganaron sus respectivas elecciones y de manera democrática este año.

Junto a ellos se suman además Alberto Fernández en Argentina, Andrés Manuel López Obrador en México y Luis Arce en Bolivia.

A pesar de considerarse en sus inicios uno de los ganadores del año, de convertirse en presidente de manera democrática y de permanecer en el gobierno más que la media de los mandatarios peruanos, Pedro “el golpista” Castillo en uno de los grandes perdedores del 2022.

Tras ser acosado durante meses y estar acusado constantemente de diferentes casos de corrupción, finalmente fue destituido tras intentar disolver el Congreso y decretar un Estado de Emergencia.

Actualmente permanece preso, provocando una de las mayores crisis políticas en Perú, país que no es ajeno a este tipo de conflictos.

Jamás he cometido delito de rebelión pues nunca me levanté en armas, ni he dicho a otros que lo hagan. Debo decir que quien sí se levantó en armas es este Gobierno tiránico que ha acabado con la vida mis 28 hermanos peruanos en Andahuaylas, Ayacucho y otros lugares. (1/7) pic.twitter.com/5v34dd2hOx

— Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) December 28, 2022