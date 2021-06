Un astronauta francés y otro estadounidense realizaron el domingo una caminata espacial de seis horas e instalaron nuevos paneles solares que incrementarán el suministro de energía a la Estación Espacial Internacional (ISS, por su sigla en inglés), informó la NASA.

“Es un gran esfuerzo de equipo y no podría estar más feliz de regresar con @astro_kimbrough”, dijo en Twitter el francés Thomas Pesquet, refiriéndose a su colega estadounidense Shane Kimbrough, un astronauta de la NASA. Pesquet pertenece a la Agencia Espacial Europea, Kimbrough a la NASA.

Ambos hombres, que llegaron a la estación espacial a fin de abril, activaron las baterías internas de sus trajes a las 11:42 horas (GMT) y luego abrieron la escotilla para salir al espacio.

Luego continuaron con el trabajo de posicionamiento, montaje y despliegue de seis paneles solares de nueva generación.

Los paneles, de 19 metros de largo al despliegue, fueron entregados a la estación a principios de este mes en un vuelo sin tripulación de SpaceX.

Está previsto que los astronautas completen la instalación de un segundo conjunto de paneles solares el viernes.

Los nuevos paneles, que aportarán energía para las operaciones cotidianas de la ISS y los proyectos científicos en curso, tienen una expectativa de duración de 15 años.

Una primera caminata espacial realizada por ambos el miércoles, tuvo problemas con los datos del traje de uno de los astronautas.

En total, se han realizado 240 salidas al espacio para la ISS, cuya misión ha sido instalar equipos, realizar tareas de mantenimiento y actualizar la estación.

Today, in a spacewalk lasting 6 hours and 28 minutes, @Astro_Kimbrough of NASA & @Thom_Astro of @ESA completed deployment of the first of a set of new roll-out solar arrays to augment the @Space_Station's power supply: https://t.co/XTaEtl4Rrq pic.twitter.com/JgnbFTQgFF

— NASA (@NASA) June 20, 2021