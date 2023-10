El grupo terrorista Hamás difundió durante la jornada de este lunes un video propagandístico en el que se ven a tres mujeres rehenes, capturadas el pasado 7 de octubre, y en el que lanzan duras críticas al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Se trata de un video en el que, según muestra Hamás, aparecen tres mujeres secuestradas en Gaza durante los ataques del grupo extremista.

Pese a esto, de momento no ha sido posible verificar la identidad de las mujeres que aparecen en el video, de 76 segundos, en el que una de ellas pide a Israel que llegue a un acuerdo para la liberación de todos los cautivos.

El grupo extremista, que las utilizó para expresar su retórica, no divulgó las identidades, limitándose a señalar que se trata de “detenidas sionistas”.

En el video se ve además cómo la mujer que está sentada al medio lanza varias críticas contra Netanyahu, a quien acusa de no haber cumplido con un cese al fuego y lo señala como responsable de la masacre.

“Nadie llegó, nadie nos salvó. Nosotros somos civiles inocentes, contribuyentes, nos encontramos en cautiverio en condiciones horribles. Nos estás matando”, criticó la mujer secuestrada.

More than 50 Israeli hostages have been killed by Israel's bombing in Gaza.

The hostages have sent @netanyahu a message‼️ pic.twitter.com/CklfqS7h2g

— Syed Najmul Hasnain (@day_walker110) October 30, 2023