El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este domingo a Hamás liberar a los rehenes que tienen secuestrados y a Israel permitir la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

“Cada uno de estos objetivos es válido por sí mismo. No deberían convertirse en monedas de cambio y deberían implementarse porque eso es lo correcto”, dijo Guterres en un comunicado.

El político portugués ha sido una de las voces más destacadas en pedir a Israel que abra la Franja de Gaza para permitir el paso de la ayuda humanitaria.

Each one of these two objectives are valid in themselves. They should not become bargaining chips and they must be implemented because it is the right thing to do.

— António Guterres (@antonioguterres) October 15, 2023