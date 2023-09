En una alocución frente al Consejo Revolucionario de Al Fatá, Abbas señaló que no es verdad que Hitler aniquilara a los judíos “por ser judíos”.

“Dicen que Hitler mató a los judíos por ser judíos y que Europa odiaba a los judíos por ser judíos. No es cierto”, señaló, según detalla la agencia Europa Press.

“Está claramente explicado que se combatió (a los judíos) por su papel social y no por su religión”, agregó.

A su vez, Abbas aseveró que “hay que aclarar al mundo que los judíos europeos no son semitas (…) No tienen nada que ver con el semitismo”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que diversos autores han escrito al respecto. “Incluso Karl Marx dijo que no era cierto”, mencionó.

En tanto, el líder palestino aseguró que Hitler “dijo que combatía a los judíos por participar en actos de usura”. Además, sostuvo que, bajo el punto de vista de Hitler, estaban “implicados en sabotaje” durante la Primera Guerra Mundial.

“Por eso los odiaba. Hay que aclarar este punto. No tiene relación con el semitismo y el antisemitismo”, expresó.

Esto generó la rápida reacción de la Unión Europea (UE), cuyo Alto Representante para Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, indicó que este tipo de afirmaciones “son utilizadas por los que no quieren una solución de dos estados, defendida en repetidas ocasiones por Abbas”.

“Estas distorsiones históricas son incendiarias, profundamente ofensivas, sólo ayudan a exacerbar las tensiones en la región y no van en beneficio de nadie”, agregó.

Junto con enfatizar que los dichos de la autoridad palestina “trivializan el Holocausto y azuzan el antisemitismo”, Borrell dijo que ofenden “a las millones de víctimas del Holocausto y sus familias”.

“La UE sigue comprometida con la lucha contra el antisemitismo y el racismo en todas sus formas y seguirá oponiéndose con firmeza a cualquier intento de aprobar, justificar o trivializar el Holocausto”, puntualizó.

Por su parte, Gilad Erdan, embajador de Israel ante Naciones Unidas, indicó que esta es la verdadera cara del “liderazgo” palestino.

This is the true face of Palestinian “leadership”.

It is no wonder that mere hours ago a Palestinian teenage terrorist hacked innocent Israelis with a meat cleaver in Jerusalem.

Just as Abbas blames the Jews for the Holocaust, he also blames the Jews for all the Middle East’s… https://t.co/l4hLRDkMet

— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) September 6, 2023