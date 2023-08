Un sismo de magnitud 5,5 sacudió la noche de este sábado al noreste de China (madrugada del domingo en dicho país) y dejó al menos 20 personas heridas y decenas de inmuebles colapsados, de acuerdo con medios estatales.

El temblor se produjo a las 02:33 horas locales, 26 kilómetros al sur de la ciudad de Dezhou, en la provincia de Shandong, a una profundidad de 10 kilómetros, precisó el Centro de Redes de Terremotos de China. El Servicio Geológico de EE.UU. USGS cifró la magnitud en 5,4.

El sismo provocó el derrumbamiento de 74 casas y 10 heridos, dijo la Televisión Central China y otros medios de noticias.

El Departamento Provincial de Gestión de Emergencias de Shandong dijo que a las 7 de la mañana el recuento de casas derrumbadas en el condado de Pingyuan ascendía a 126 y que 20 personas sufrieron heridas leves.

A 5.5-magnitude #earthquake struck Pingyuan County in Dezhou City of east China's Shandong Province at 2:33 a.m. Sunday (BJT). As of 7:00 a.m. Sunday, at least 20 people were slightly injured, 126 buildings had collapsed in the earthquake-affected area. pic.twitter.com/qtZA90mXHd

— People's Daily, China (@PDChina) August 6, 2023