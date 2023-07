La portada negra fue impresa por los periódicos Yediot Ahronot, The Marker, Haaretz, Calcalist y hasta el oficialista Israel Hayom, y todas incluyeron el mismo mensaje en letras blancas junto a la fecha de hoy.

Esto sucede poco después de que la Knéset (Parlamento) aprobara ayer la anulación de la doctrina de la razonabilidad, que permitía al Supremo revisar y revocar decisiones gubernamentales en base a si estas son razonables o no.

La aprobación de esta ley representa el primer gran paso de la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Benjamín Netanyahu, que busca otorgar más poder al Ejecutivo en detrimento de la Justicia, cuya independencia se vería profundamente socavada.

En respuesta a las portadas negras, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, denunció que no se trata de “una protesta popular” sino que las portadas fueron compradas por “entidades extranjeras que financian las manifestaciones” y que “están haciendo una campaña para destruir el país”.

Durante toda la jornada de ayer y hasta la madrugada de hoy, miles de israelíes salieron a las calles de todo el país para protestar contra la reforma.

La manifestación más concurrida tuvo lugar en Tel Aviv, epicentro de las protestas desde hace más de medio año y donde los manifestantes bloquearon una carretera central y se enfrentaron con la Policía durante varias horas.

Estos enfrentamientos se saldaron con al menos 18 detenidos y 10 policías heridos e incluyeron el uso de cañones de agua y policía montada para dispersar a los manifestantes.

Los organizadores de las manifestaciones informaron que al menos 32 manifestantes resultaron heridos durante las protestas de ayer, 19 de los cuales fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica.

En paralelo con las protestas en las calles, la Asociación de Médicos de Israel anunció que mantendrá durante este martes una jornada de huelga en protesta por la reforma, en la que los hospitales y centros médicos operarán de forma limitada.

Esta decisión sigue al anuncio por parte de la federación de sindicatos de Israel, Histadrut, de que están considerando la convocatoria de una huelga general en el país.

Por otra parte, el líder de la oposición, Yair Lapid, anunció que este martes apelarían ante el Supremo la ley aprobada ayer en el Parlamento e instó a los manifestantes a “no rendirse” porque “la batalla no ha terminado”.

Covers of Israeli newspapers with headlines "A dark day for Israeli democracy". pic.twitter.com/ATxSrup6E3

— NEXTA (@nexta_tv) July 25, 2023