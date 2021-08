El embajador de EEUU en Afganistán señaló durante la jornada de este jueves que al menos cuatro marines de EEUU murieron en una explosión del aeropuerto de Kabul.

Además, la autoridad estadounidense comentó que hay otros tres soldados heridos y un funcionario de EEUU.

Según señaló The Wall Street Journal, el hecho ocurrió cuando una multitudes de afganos trataban de entrar en el aeropuerto el jueves.

Los testigos informaron de múltiples muertes entre los afganos, muchos de los cuales estaban tratando de entrar en el aeropuerto.

Una de las explosiones se produjo en una de las puertas del aeropuerto de Kabul, mientras que la otra fue “en o cerca” del Hotel Baron, próximo a las instalaciones aeroportuarias.

Los gobiernos occidentales han advertido repetidamente de un inminente ataque del Estado Islámico. Esto, además de instar a sus ciudadanos a no acercarse al aeropuerto.

Statement on this morning's attack at #HKIA: pic.twitter.com/Qb1DIAJQJU

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021