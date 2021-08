La filtración de imágenes de maltrato a reclusos en la prisión de Evin, en Teherán, llevó a las autoridades iraníes disculparse, algo poco frecuente, y a anunciar una investigación sobre un supuesto ataque cibernético.

El subjefe del Poder Judicial, Mohamad Mosadeq, dijo que “se está investigando la publicación de imágenes de la prisión de Evin” y que este asunto “aún no está muy claro”, según la agencia local semioficial Isna.

Estas reacciones se producen después de que empezaran a circular imágenes hace dos días de la cárcel, de los abusos a los presos y de los guardias de seguridad sorprendidos ante unos monitores “hackeados”.

The security cameras of one of #Iran's most notorious prisons were hacked by an Iranian hacker group.

The group said it hacked Evin Prison's security cameras in support of #IranProtests & political prisoners and against the regime's President Raisi, a known human rights abuser. pic.twitter.com/OKP6EXL4Si

