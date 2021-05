Un video muestra el momento en que un ataque aéreo israelí golpeó y arrasó la torre Al-Shorouk de 14 pisos en Gaza.

La situación se da en medio del conflicto palestino-israelí que cada vez es mayor, entre Israel y el grupo Hamás.

Según Times of Israel, el ejército israelí avisó “repetidas veces” del inminente ataque tanto a la administración del edificio como con disparos de advertencia para que la estructura sea evacuada.

Video shows the moment an Israeli airstrike hit and leveled the 14-story Al-Shorouk Tower in Gaza amid an escalating conflict between Israel and Hamas. https://t.co/Zwdwp29nE2 pic.twitter.com/O3xPEoCR20

