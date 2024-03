Según detalla el medio inglés Daily Mail, la representación diplomática del Reino Unido en Rusia compartió una breve declaración en la que aseveraron que el rey no ha muerto.

“¡Las noticias sobre la muerte del rey Carlos III de Gran Bretaña son falsas!”, indicó.

Posteriormente hizo lo propio la embajada inglesa en Ucrania. “Nos gustaría informarles que la noticia sobre la muerte del rey Carlos III es falsa”, es el mensaje que apareció en sus redes sociales durante este lunes.

🇬🇧 We would like to inform you that the news about the death of King Charles III is fake. pic.twitter.com/Ilg2GZn0mo

— UK in Ukraine 🇬🇧🇺🇦 (@UKinUkraine) March 18, 2024