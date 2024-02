Las imágenes son brutales. Un grupo de soldados rusos, que luchan en el conocido “Batallón Z”, han sido sometidos a brutales castigos -que significarían crímenes de guerra- en la primera línea de defensa contra Ucrania.

Todo lo anterior incluye torturas como estar atados a árboles durante varios días, ser obligados a violarse entre sí y ser arrojados a fosas desnudos, que ellos mismos fueron obligados a cavar.

Así fue cómo lo reveló durante esta semana un impactante artículo publicado en el medio de comunicación ruso, Verstka.

El medio ya citado entrevistó a varios soldados del Kremlin, reclutados como mercenarios en las cárceles rusas, durante tres meses. Todos ellos describieron las condiciones brutales a las que fueron expuestos y los abusos que sufrieron durante su estadía en la guerra.

“Nuestros convictos han perdido completamente la cabeza”, dijo un soldado a Verstka, citando la falta de rotación en la línea del frente y un número creciente de víctimas.

Junto con estas declaraciones es que el medio ruso obtuvo videos que evidenciarían las torturas.

En uno de ellos se ve a cuatro hombres desnudos siendo golpeados y abusados verbalmente por personal militar, quienes luego fueron forzados a entrar a una fosa.

Según la traducción, uno de los soldados le gritó a los rusos desnudos: “Qué estás haciendo maldito perro, a copular. Corre, puta gorda, puta” (sic).

Pese a lo anterior, el medio estadounidense que también cubrió lo ocurrido, Business Insider, no pudo verificar las reclamaciones hechas en el artículo.

ruZZian soldiers forced to rape each other says report alleging brutal violence on Ukraine frontline.https://t.co/pN2QQIkG7n

— Mavka Slavka 🧜‍♀️🌻 (@MavkaSlavka) February 26, 2024