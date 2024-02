Alexei Navalny, la figura de la oposición más fuerte en la Rusia de Vladimir Putin, cumplía una condena de 19 años de prisión en el círculo polar ártico, desde el 2020, por “actos extremos”.

Su muerte, informada por las autoridades rusas el pasado viernes, causó indignación en el mundo y afirman que fue una orden directa del Kremlin.

En ese sentido, un activista de derechos humanos aseguró que Navalny probablemente fue asesinado con un “golpe de puño en el corazón”, una técnica común entre agentes de las fuerzas especiales de la KGB.

Vladimir Osechkin, fundador del grupo de derechos humanos Gulagu.net, dijo al medio británico The Times que los hematomas encontrados en el cuerpo del líder de la oposición eran consistentes con una técnica de “un solo golpe”.

Antes de su muerte, Navalny, de 47 años, se había visto obligado a pasar “más de dos horas y media al aire libre” en un espacio de confinamiento solitario al aire libre, donde las temperaturas pueden descender a -27 °C, añadió Osechkin.

“Creo que primero destruyeron su cuerpo manteniéndolo al aire libre durante mucho tiempo en el frío y reduciendo al mínimo la circulación sanguínea”, analizó Osechkin.

Tras esto añadió: “Luego resulta muy fácil matar a alguien. En cuestión de segundos, si el agente tiene algo de experiencia en esto. Es un método antiguo de las divisiones de fuerzas especiales de la KGB. Entrenaron a sus agentes para matar a un hombre de un golpe de puño en el corazón, en el centro del cuerpo. Era un sello distintivo de la KGB”.

On the day of Alexey Navalny’s death, several cameras in the prison colony where he was being held were not in operation, says https://t.co/lr8acXxf4P, a human rights group that focuses on the rights of prisoners in Russia. https://t.co/0cYblFIKSK

— Meduza in English (@meduza_en) February 17, 2024