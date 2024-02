Rusia declaró que la OTAN representa una “amenaza” para el país, especialmente después de que la organización iniciara la semana pasada sus mayores ejercicios militares desde la Guerra Fría.

Estas tensiones se dan en el contexto de la interminable guerra con Ucrania, así como el creciente temor en Europa ante el avance de Vladimir Putin sobre otros países.

Las relaciones ya difíciles entre la OTAN y Rusia se han tensado al punto de ruptura desde la ofensiva rusa en Ucrania, iniciada en febrero de 2022.

Para la Alianza cada vez es más probable que el Kremlin opte por atacar a países miembros, por lo que pusieron en marcha el ejercicio militar Sreadfast, que movilizará a 90.000 soldados para ensayar ataques.

Al mismo tiempo, el líder de la OTAN destacó el papel fundamental que tiene Ucrania en defensa de su soberanía y la necesidad de seguir financiando armamento para su defensa, alegando que una victoria de Rusia en la guerra haría el mundo más inseguro.

Consultado sobre los ejercicios de la OTAN, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov declaró: “Por supuesto, es una amenaza para nosotros, así es como la tratamos y estamos constantemente tomando medidas apropiadas”.

A su vez, sostuvo que “la OTAN es una herramienta de confrontación” que “ha movido su infraestructura militar hacia nuestras fronteras sin cesar desde hace décadas”.

Steadfast es la más grande simulación de combates organizada por la Alianza desde el fin de la Guerra Fría, la cual comenzó la semana pasada en el noreste de Estados Unidos y debe extenderse los próximos meses.

Durante este lapso, se movilizarán hasta 90.000 soldados de los dos lados del Atlántico.

El ejercicio fue diseñado para simular la respuesta de la organización al ataque de un rival como Rusia, sin mencionarla, e involucrará a unos 50 navíos, 80 aviones y 1.100 vehículos de combate. Según la OTAN, este despliegue debe poner a prueba la capacidad de la Alianza de movilizar y transportar rápidamente tropas estadounidenses para “reforzar la defensa de Europa”.

En respuesta a la embestida rusa, Finlandia se adhirió a la Alianza en abril de 2023, mientras que Suecia se ha acercado a la adhesión tras recibir luz verde de Turquía, y aguarda la ratificación de la reticente Hungría.

El ascenso en las encuestas del expresidente Donald Trump para las elecciones de Estados Unidos mantiene preocupados a los países de Europa que temen el avance de Rusia sobre sus territorios.

Muchos especialistas analizan que en algún momento de los próximos diez años Putin invadiría a un miembro de la OTAN y en caso de cumplirse lo dicho por Trump, los países europeos deberían enfrentarse a las fuerzas rusas.

Según otros expertos, eso podría ocurrir apenas cinco años después de la conclusión de la guerra con Ucrania, ya que ese tiempo sería suficiente para que Rusia recontruya y rearme su ejército.

“Siempre supimos que eran nuestra única amenaza existencial”, dijo el mayor general Veiko-Vello Palm, comandante de la principal división de infantería del ejército de Estonia.

“Los últimos años también han dejado muy en claro que la OTAN como alianza militar, y muchos de sus países, no están preparados para llevar a cabo operaciones a gran escala”, explicó Palm.

NATO Air Policing is a collective task that involves the continuous presence – 2️⃣4️⃣ hours a day, 3️⃣6️⃣5️⃣ days a year – of fighter aircraft and crews, who are ready to react quickly to preserve the security of Alliance airspace#SecuringTheSkies

📸: Maciej Szamalek

— NATO (@NATO) January 31, 2024