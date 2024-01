Según informó la Policía Metropolitana de Londres (Met) a través de un comunicado, el incidente tuvo lugar en la madrugada de este martes en el municipio de Southwark.

“Aproximadamente a las 04:55 horas (01:55 hora de Chile) de este martes la policía recibió informes de un hombre que intentaba forzar la entrada a una propiedad residencial en Bywater Place”, comenzó señalando la institución uniformada.

Al llegar, los funcionarios se encontraron con un sujeto de unos 30 años portando diferentes armas, incluyendo una ballesta, amenazando a los residentes de la vivienda.

Pese a que intentaron dialogar con el sospechoso, éste se mostró agresivo, razón por la cual se llamó a agentes armados quienes rápidamente se apersonaron en el lugar.

A man died after being shot by armed officers responding to calls for help from occupants of an address in #Southwark.

We understand the local community will be concerned by this incident and the matter has been referred to the #IOPC

Read more 👇https://t.co/KTAZFxuoJ7

— Southwark Police | Central South BCU (@MPSSouthwark) January 30, 2024