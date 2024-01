Partidos de izquierda, sindicatos y ONG convocaron a una manifestación nacional en Francia contra la ley de la inmigración aprobada a fines de 2023 que establece nuevas condiciones para los extranjeros.

Recordemos que la Asamblea Nacional francesa aprobó el 19 de diciembre una restrictiva ley de inmigración que contó con los votos del partido de la derecha más conservadora, Agrupación Nacional (RN), encabezado por Marine Le Pen.

De hecho, desde la tienda política se atribuyeron como un triunfo importante la ley, ya que finalmente fueron ellos quienes negociaron un acuerdo con el partido de Macron. En ese sentido, Le Pen indicó que el nuevo texto sobre la inmigración “es una gran victoria ideológica del RN” porque se han asumido sus postulados.

Se trata de una ley que amenazó con provocar una crisis política mayor en el gobierno del presidente. De hecho, pocos días después dimitió la primera ministra Élisabeth Borne en medio del evidente descontento en el partido de Macron por la aprobación de la ley.

El acuerdo fue alcanzado en una comisión mixta Asamblea-Senado, en la que había una clara mayoría de la derecha, y que endurece la propuesta inicial, pareciéndose mucho a la que había aprobado inicialmente la Cámara Alta, de mayoría conservadora.

Tal como detalla el medio France 24, la nueva ley ofrece a los trabajadores indocumentados en ocupaciones de alta demanda una vía para obtener permisos de residencia. Sin embargo, también hará que las cosas sean más complejas y más riesgosas para los trabajadores que no tengan documentos en Francia.

Lo anterior, ya que una ley abolida por el expresidente François Hollande que permitía a la Policía multar a los extranjeros con hasta 3.750 euros (tres millones 800 mil pesos chilenos aproximadamente) si se los encontraba en el país, se ha reintroducido.

“El proyecto de ley también intensifica las sanciones contra las empresas que emplean personas sin autorizaciones de permanencia”, detalla el citado portal. Para ciertas prestaciones sociales, será necesario haber residido cinco años en el territorio para los que no trabajan. En el caso de los que tienen empleo, se requerirá haber permanecido al menos 32 meses.

Eso sí, las nuevas restricciones no se aplicarán para los estudiantes extranjeros, para los refugiados o para quienes disponen de una tarjeta de residencia.

En conversación con BioBioChile, Pablo Álvarez, secretario de estudios de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales, indicó que desde hace un tiempo “hay una presión por fortalecer y endurecer las medidas en contra de la inmigración, desincentivarla e imponer cuotas”.

“La imposición de cuotas como de facto ya existía porque había un trato con la Unión Europea, con Turquía, para el establecimiento de cuotas de migrantes del Medio Oriente. Evidentemente esto es una suerte de constatación de que había una creciente presión por endurecer las medidas en contra de la migración”, agregó.

“Viene a constatar también que había un incremento del racismo, de islamofobia en los países europeos, no solamente en Francia. Yo creo que va a seguir creciendo lamentablemente la sensación de persecución y de discriminación hacia los migrantes, fundamentalmente árabes pero también de África”, sostuvo.

Por su parte, el académico plantea que efectivamente la extrema derecha “viene empujando cambios, empujando la agenda, empujando incluso el lenguaje”.

“Yo creo que es un triunfo de la extrema derecha que se suma a un constante empuje hacia la derechización de la discusión pública en Europa, particularmente en Francia”, expresó.

“Y esto no solamente se ve a través de esta ley en particular o del comportamiento de los políticos, de lo que se discute sino que también en la vida cotidiana, en la calle. Ha habido un recrudecimiento del racismo, de la islamofobia”, mencionó.

En cuanto al gobierno de Macron, Álvarez sostiene que se ha ido derechizando conforme ha pasado el tiempo. “Y esto es una constatación. El triunfo de la extrema derecha es ir moviendo el cerco, ir forzando al gobierno a moverse hacia la derecha, a adoptar un cierto lenguaje, a adoptar ciertas políticas”, puntualizó.

Por lo mismo, enfatizó, considera que es una pérdida para el gobierno de Macron. “Es una pérdida que lo que va constatando es que este gobierno se ha ido moviendo cada vez más hacia la derecha y que el vacío que deja la izquierda es abrumador”, mencionó.

“Prácticamente ha dejado de existir la izquierda en Francia. Y la extrema derecha es la que ha ido triunfando constantemente. Entonces claro, deja en un mal pie al gobierno, pero deja en un muy buen pie a la extrema derecha”, remarcó.

“Yo creo que incluso en toda Europa occidental, la fuerza que ha ido tomando la extrema derecha, lo políticamente correcto que se está transformando ser islamofóbico o anti-inmigración, es preocupante”, concluyó.

El diputado electo por la décima circunscripción de París, y de origen chileno, Rodrigo Arenas, señaló que esta ley dificulta la llegada y acogida de los migrantes en Francia, “incluso a los que están residiendo en Francia, en particular en las condiciones para alojamiento y para salud”.

“Introduce una discriminación tácita entre los franceses y los migrantes, lo que pone a Francia en dificultad en función de los tratados que firmó con Europa”, sostuvo el nacido en Valparaíso.

Arenas afirmó que el texto además hace una discriminación en cuanto a la atención médica. “En Francia cualquier persona que necesite una atención médica está en una situación de igualdad frente a su atención. Con la ley se va a hacer una modificación de la atención, lo que significa que no va a haber la misma cobertura de salud hacia los migrantes”, enfatizó.

A juicio del diputado, esto pondrá en peligro la condición de salud general. “Si tomamos, por ejemplo, el caso del covid, no hace la diferencia entre un migrante o una persona que no lo es, lo que significa que a través de esa ley no se tome en cuenta la realidad de lo que significa una atención médica, la realidad de lo que significa tener un alojamiento y la realidad también de tener un apoyo del Estado”, puntualizó.

“Esa discriminación es parte del proyecto de la extrema derecha fascista en Francia, que considera que el problema francés es la migración. Concretamente, ya sea en término numérico o también del punto de vista del aporte económico, ninguna encuesta da razón al programa de Marine Le Pen que encuentra como justificación el racismo, la xenofobia y el hecho de poner a Francia contra el mundo entero”, esbozó.

En tanto, Arenas descartó que esta ley sea un triunfo de la derecha francesa. “No se puede decir que Le Pen haya ganado porque ese programa era también el de Emmanuel Macron”, dice.

“Lo que hizo (Macron) concretamente es entrar en una nueva etapa de su mandato presidencial para tener un gobierno de derecha muy radical, incluso que tuvo en el pasado posicionamiento homofóbico y discriminante acerca una gran parte de la ciudadanía francesa”, lanzó.

Arenas dice que en las próximas elecciones francesas, Macron -quien no podrá ir a la reelección- elegirá a un candidato que tendrá “la herencia de un gobierno que va a ser muy de derecha porque piensa que ahí se va a jugar la presidencia, incluso poniendo en jaque los derechos humanos y los derechos del hombre, que fundamentalmente es la cuna del contrato social que une a este país”.