Según detalla El Mostrador, la exjefa comunal se enfrentó a combos contra otra reclusa en la prisión de Utrecht. La pelea, que se habría originado por comida, terminó luego que Rojo redujera a su contendiente.

Fuentes conocedoras del hecho indicaron que si las funcionarias no hubiesen intervenido, la golpiza habría pasado a mayores.

Tras la gresca, ocurrido semanas antes de Navidad, la interna holandesa fue internada en un hospital mientras que la chilena fue castigada con aislamiento, de acuerdo al citado portal.

Debido al incidente las autoridades del recinto decidieron quitarle el acceso al programa de trabajo, mediante el cual Rojo generaba ciertos ingresos. Luego del aislamiento, fue destinada a una celda compartida.

En contacto con BioBioChile, Daniel Mackinnon, abogado de Rojo que se encargó de la elección y contratación de los juristas que la representan en Países Bajos desde abril, descartó tener mayores antecedentes, bajándole el perfil al hecho.

“En particular no lo veo relevante pues son cosas que pasan de cuando en cuando en cualquier centro de detención en el mundo, en un contexto de privación de libertad, no afectando esto de manera alguna el fondo del proceso de extradición”, sostuvo.

“En lo medular solo se está a la espera de la apelacion pendiente en la Corte Suprema de Paises Bajos -que esperamos que prospere- lo que está en manos de los abogados de Paises Bajos contratados por mi persona por encargo, en su momento, de la familia de Karen”, puntualizó.

Recordemos que Rojo fue condenada a cinco años de cárcel por el delito de fraude al Fisco. Esto, en el marco de un escándalo por la contratación de una asesoría comunicacional para fines personales que pagó con recursos de la corporación municipal.

En 2022 la justicia chilena estableció que defraudó al fisco con $23 millones de pesos. Sin embargo, mientras se dictaba su condena, huyó a Países Bajos. Luego de permanecer prófuga, fue encontrada y detenida. Si bien solicitó asilo político, la justicia local aún debe ratificar su extradición.