Este jueves un hombre, cuya identidad no ha sido dada a conocer, acuchilló a cinco transeúntes en las cercanías de una escuela en la capital irlandesa.

Entre los menores se encuentra una niña en estado grave, mientras que una de las adultas también presenta heridas de gravedad.

Según detallan medios europeos como El País, las cinco víctimas ya fueron llevados a centros de salud para ser tratados.

El citado portal agrega que luego del ataque, ocurrido a las 13:30 hora local (10:30 hora de Chile), el sospechoso se hirió a sí mismo.

Personas que se encontraban en el lugar se abalanzaron sobre él para evitar que siguiera acuchillando a más personas, siendo llevado a un hospital bajo custodia.

La Policía irlandesa (Garda) detalló que “tiene una línea de investigación definida” en marcha y que por el momento no está buscando a más personas en relación al ataque. Por el momento se desconocen los motivos que llevaron al victimario a cometer la agresión.

“Todos estamos consternados por el incidente que ha tenido lugar en Parnell Square. Varias personas han resultado heridas, algunos de ellos niños. Nuestros pensamientos y nuestras oraciones están con ellos y sus familias”, indicó Leo Varadkar, primer ministro del país.

“He estado en contacto con el ministro de Justicia, quien me mantiene informado. Los hechos en este asunto aún están saliendo a la luz”, detalló.

