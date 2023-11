Se instaló la polémica en el Reino Unido. Un día después que Sunak destituyera a Braverman por sus polémicos dichos sobre la policía, la ahora extitular de la cartera se lanzó con todo contra el primer ministro.

En un incendiario mensaje de despedida, Braverman acusó a Sunak de “traicionar su promesa a la nación”, apuntándolo además de tener un liderazgo “débil”.

“Alguien tiene que ser honesto: su plan no está funcionando, hemos sufrido derrotas electorales récord, sus cambios han fallado y se nos está acabando el tiempo. Es necesario cambiar de rumbo urgentemente”, sostuvo.

My letter to the Prime Minister pic.twitter.com/7OBzaZnxr2

— Suella Braverman MP (@SuellaBraverman) November 14, 2023