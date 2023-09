Autoridades de Holanda reportaron varios muertos tras un violento tiroteo en un hospital universitario en la ciudad de Rotterdam y una vivienda cercana.

Según se detalló, la policía no divulgará más información hasta que sean notificados los familiares de las víctimas, indicó la fuerza pública en X (antes Twitter).

Información preliminar detalla que el sospechoso fue arrestado tras los tiroteos en el Centro Médico Erasmus Medical y un apartamento cercano, al que prendió fuego, según detalló Associated Press.

Previamente la policía dijo que se trató de un hombre vestido de militar, quien disparó en el hospital universitario, quien más tarde fue detenido en el helipuerto del recinto asistencial.

A suspect is in custody after reports of multiple people killed in a shooting at a home and university hospital in Rotterdam, The Netherlands. pic.twitter.com/tI2s6Yk4Pa

Videos del lugar muestran a los policías holandeses fuertemente armados y con chalecos antibala entrando en el hospital.

Más tarde, la policía dijo que arrestó al tirador de 32 años, quien es residente de Rotterdam y que ya es investigando por su participación en estos crímenes.

Medios locales informaron además que el tirador prendió fuego a una casa en la que se encontraba una mujer y sus hijos. Tras esto se dirigió al Centro Médico Erasmus donde también prendió fuego a parte del hospital y disparó a varias personas.

Cabe destacar además que en meses recientes ya han habido numerosas explosiones en viviendas en Rotterdam, que la policía atribuye a pugnas entre pandillas, según AP.

“Hoy es un día muy oscuro”, dijo el ministro de Justicia y Seguridad, Dilan Yesilgöz, citado por el el medio Telegraaf en comentarios hechos en Bruselas.

Horas más tarde, la policía reveló que se habían producido varias muertes y que se estaba informando a los familiares de las víctimas.

Local press reports that the shooter set fire to a house with a woman and her children inside and then went to the Erasmus Medical Center where he also set fire to part of the hospital and shot several people in an area for hospitalized children.#holland #shooting pic.twitter.com/1BTfBGkRc3

