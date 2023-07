Al menos tres personas muertas y múltiples heridos dejó un tiroteo en el distrito financiero de la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda.

El atacante, un joven de 24 años que llevaba un brazalete electrónico, ingresó en torno a las 7.00 horas en una zona en construcción del distrito financiero.

A raíz de este terrible hecho es que la policía ya confirmó la muerte del tirador. Recordemos que todo esto ocurre en una ciudad en la que hoy se inaugura un mundial de fútbol femenino.

Pese a esto, un agente de policial se encuentra entre los heridos, que según los cuerpos de seguridad son “múltiples”.

Por otra parte, fuentes sanitarias especificaron que hay un total de seis heridos, según lo constató el diario neozelandés ‘New Zealand Herald’.

Tras esto las autoridades locales hicieron un llamamiento a la población para evitar la escena del suceso.

Además, el primer ministro de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, canceló su agenda y programó una rueda de prensa para brindar más detalles sobre lo ocurrido.

Testigos de tiroteo en Nueva Zelanda informaron haber escuchado disparos alrededor de las 08.00 horas.

Además, los servicios de ferry, que utilizan una terminal cercana para operar, también fueron cancelados, según lo detalló The Guardian.

el alcalde de Auckland, Wayne Brown, dijo a la emisora pública Radio New Zealand (RNZ) que “es terrible que ocurra en nuestra ciudad en un momento en el que el resto del mundo nos está mirando por el fútbol”.

“Esta es una situación aterradora para los habitantes de Auckland en su viaje al trabajo de la mañana de este jueves. Por favor, quédense en casa, eviten viajar al centro de la ciudad”, agregó.

Police have contained a serious incident that unfolded at a construction site in Auckland’s CBD this morning.

Multiple injuries have been reported and at this stage we can confirm two people have died. The male offender is also deceased. pic.twitter.com/bC0EWR7Tzr

— New Zealand Police (@nzpolice) July 19, 2023