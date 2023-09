El comandante de la Flota del Mar Negro de Rusia, Víctor Sokolov, que Ucrania había dado por muerto en un ataque contra Sebastopol y que la víspera reapareció en un video del Ministerio de Defensa, aseguró hoy en nuevas imágenes que la división de la Armada que dirige “cumple con seguridad y éxito” sus tareas.

“Los buques de superficie, las fuerzas submarinas, la aviación naval y las tropas costeras están cumpliendo con éxito sus misiones. Sabéis que las hazañas de nuestros marines prácticamente nunca salen de la pantalla de la televisión”, dijo Sokolov en un video publicado por el canal de televisión del Ministerio de Defensa, “Zvezda”.

Russian channel Zvezda published an interview with the commander of #Russia's Black Sea Fleet – likely to show he was not killed in the Sevastopol strike.

Sokolov says that the Black Sea Fleet is successfully carrying out its tasks. pic.twitter.com/DXT0EEkNay

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) September 27, 2023