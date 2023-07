Según detalla Agencia EFE, a bordo de la aeronave iban dos personas -el piloto y su copiloto-, sobre los que no se tiene información.

BREAKING: Firefighting plane crashes on Greek island of Evia. 2 people were on board pic.twitter.com/qV4QTBxZaR

— BNO News (@BNONews) July 25, 2023