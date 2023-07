Debido al incendio forestal que continúa descontrolado, este sábado se evacuó a miles de turistas en la isla griega de Rodas. Los visitantes han sido trasladados en embarcaciones a lugares seguros.

Hasta el momento, más de 2.500 turistas han sido evacuados con barcos desde la playa de Kiotari y Lardos, en la costa oriental de la isla, señaló el vocero de la Guardia Costera, Nikos Alexíu, a la televisión privada SKAI.

Debido al fuego, han tenido que ser evacuadas al menos siete localidades en el centro y la costa oriental, ya que el incendio tiene un frente de al menos 25 kilómetros.

En total, al menos 30.000 personas han tenido que ser desplazadas y, cuando se dio la orden de evacuación esta tarde, unos 8.000 turistas se encontraban en la zona.

Las llamas han provocado daños en al menos tres hoteles y ya han alcanzado el pueblo de Laerma, en el centro de la isla, donde se han quemado casas, informan los medios locales.

En imágenes difundidas por los medios griegos se puede ver cómo los turistas son trasladados en vehículos a los puntos de evacuación en la playa.

En videos publicados en las redes sociales se observan filas de varios kilómetros de turistas que, maletas en mano, se dirigen a pie hacia playas cercanas para ser evacuados.

