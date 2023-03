El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quiere que la polémica reforma de pensiones entre en vigor a finales de año, acción política que provocó caos e ira en las calles.

Sin embargo, según los sondeos en Francia, hasta el 70% de la población la rechaza y el índice de aprobación de las políticas del presidente es el más bajo de los últimos años, con un 28%.

Sin embargo, parece afectar poco a un Macron que está en su segundo mandato.

“No puedo ser reelegido en cuatro años. No miro los índices de popularidad, hago lo que es necesario para el país”, dijo en una entrevista retransmitida en directo desde el Palacio del Elíseo.

Impulsar el aumento de la edad de jubilación a los 64 años en contra de la mayoría de los franceses “no me hace feliz, pero había que hacerlo”, afirmó el presidente.

Es frente a este escenario es que habló con BioBioChile Rodrigo Arenas, un chilenos que fue electo como diputado en Francia y que actualmente es parlamentario del país europeo.

Rodrigo Arenas, chileno y diputado en Francia

Rodrigo Arenas, hijo de exiliados chilenos, se convirtió en diputado en Francia por la coalición de izquierda Nueva Unión Popular Ecológica y Social (Nupes) en junio del año pasado.

Arenas nació en el hospital de Valparaíso en abril de 1974 y sigue los pasos de Sergio Coronado, otro hijo de exiliados chilenos que fue diputado de 2012 a 2017.

El político de izquierda aseguró que uno de los errores de Macron fue intentar forzar una reforma de pensiones muy alejada a las costumbres que están impregnadas en la cultura francesa.

Pregunta: ¿Fue un error de Macron el impulsar una reforma tan radical?

Respuesta: Digamos que el error que él hace es de querer imponer a Francia un modelo social, económico y político que no corresponde a la cultura francesa.

“Los franceses están muy apegados a su sistema de protección social de Estado-providencia (críticas a la filosofía individualista de ciertas leyes) y finalmente de una República que ama a sus ciudadanos desde la infancia hasta la jubilación”, explicó Arenas.

“Entonces esa idea de pedirle a los trabajadores de dedicar sus mejores años a seguir en un sistema productivo, trabajando a una edad en el cual físicamente es difícil, hizo un quiebre muy importante, una bifurcación muy grande. Entre la representación institucional del margen de delegación de poder con las aspiraciones populares”, agregó.

“Los franceses no quieren la reforma”

“Los grandes perdedores de esta última década por la clase media que precisamente para quienes el Estado de bienestar se pensó hace más de 50 años”, continuó diciendo.

Entonces, según explica el diputado, todo la crisis se desató ante una pérdida de valores, ya que la gente ya no se sentía representada por el Gobierno.

“Esto llega junto con que el presidente hace pasar la pensión por jubilaciones con un artículo de la Constitución que no necesita el voto del Parlamento. La gente entendió que si Macron no lo pasaba por ahí es porque no tenían los votos”, dijo.

“La gran mayoría de los franceses y las francesas no quieren esa reforma y además la pasó sin pasar por el único voto democrático que existe a nivel nacional que es la Asamblea Nacional”, argumentó al diputado.

Message de service à Emmanuel Macron. J’espère que cette fois c’est clair ✊ pic.twitter.com/tra4k2MUcu — Rodrigo Arenas (@arenasrodrigo_) March 23, 2023

¿Contradicciones de Macron?

Pregunta: ¿Se podría decir que Emmanuel Macron se está contradiciendo respecto a su campaña política? Ya que aseguraba un mandato con más diálogos.

Respuesta: Él nos gobierna con opiniones que son contradicción con lo que él piensa y ese el problema.

“El diálogo social es muy importante en Francia, por ejemplo los que hay entre los sindicatos y el gobierno. Pero esto no significa explicarle a gente adulta lo que está pasando ahora, porque no entienden qué está pasando”, explicó por otra parte el diputado.

Y agregó además que “cuando tú tienes un dirigente sindical que explica la reforma actual y por qué va a precarizar, los demás no están de acuerdo y dicen que la gente no entiende nada”.

“O sea, en este momento hay un intersindical que es muy raro que existe en Francia, que está de acuerdo sobre el mismo lema que puede parecer raro en Chile. Se trata de la jubilación a 60 años con 40 años de cotización y eso hegemonizó al país”, agregó.

“Ya todo el mundo está a favor de eso y es muy minoritaria una persona que no está de acuerdo con eso. Macron se equivocó de método”, sentenció Arenas.

¿Manifestaciones legítimas?, sí, asegura el chileno diputado en Francia

Pregunta: Macron negó en parte la legitimidad de las protestas que se están llevando a cabo en Francia. ¿Son justificadas realmente?

Respuesta: Cuando te están quitando tu pensión entonces tú tiene completamente el derecho de ejercer la huelga y tu derecho a protestar porque es algo que es legalmente tan fuerte y tan respetado como una elección.

“En Francia el derecho te autoriza a hacer manifestaciones. Hoy hay manifestaciones masivas. A la última fueron 3 millones de personas, por lo que hay más gente que sale a las calles que en mayo de 1968, cuando se provocó una importante cadena de manifestaciones”, comentó el chileno que ejerce como diputado en Francia.

“No se le puede decir a esa gente que es estúpida y no se le puede decir a esa gente que se vaya para casa. Y cómo no se va para la casa, el ministro de Interior ordena a la policía utilizar técnicas de control que hoy en día están condenadas incluso por Amnistía Internacional”, agregó.

“Realizan técnicas para mantener el orden que son completamente ilegales y dentro de una crisis de representación. En Francia existe la separación de Poderes como en Chile, como el Estado de derecho”, comentó el chileno.

Prosiguió diciendo que en Francia “existe el poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Y desde el Ejecutivo no se puede venir a decir el Legislativo lo que tiene que hacer. no funciona así, no puede funcionar así”.

“Esto provoca una crisis nacional muy fuerte porque la gente no se siente ni representada, ni protegida, ni escuchada. Todo esto queda centralizado en la personalidad de Emmaanuel Macron”, finalizó.