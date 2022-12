La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, fue sorprendida este martes llamando “idiota arrogante” a un diputado opositor en el Parlamento, en un comentario privado captado por el micrófono de su escaño.

Tras la polémica, Ardern escribió un mensaje de texto disculpándose con el diputado David Seymour, del partido liberal ACT Nueva Zelanda.

Fue este el parlamentario al que insultó tras una intervención de este en la sede parlamentaria en Wellington.

En declaraciones a los medios locales, Seymour, cuyo partido cuenta con diez diputados en el Legislativo, indicó que la primera ministra le escribió un mensaje.

El testo decía que “lo siento, no debería haber dicho eso” y él respondió deseándole una feliz Navidad y que el asunto ya estaba zanjado.

Al momento del insulto, la primera ministra de Nueva Zelanda respondió que su Gobierno no era perfecto pero que tomaba decisiones pensando en el bien común.

Luego de esto comentó en voz baja con un compañero de su bancada que el diputado era un “arrogant prick” (“idiota arrogante”), pero los micrófonos captaron la expresión.

ACT Nueva Zelanda defiende la bajada de impuestos, mano dura contra el crimen y es contrario a las políticas contra la crisis climática.

Este grupo consiguió más de 219.000 votos, el 7,58%, en las elecciones de 2020, un gran salto respecto a los 13.075 sufragios obtenidos en 2017.

Bajo el liderazgo de Ardern, el Partido Laborista, de ideología progresista, ganó los comicios de 2017 con mayoría simple y luego obtuvo la mayoría absoluta en 2020, al hacerse con 65 de los 120 diputados del Parlamento.

