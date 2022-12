Rusia dejará de suministrar petróleo a Europa este mismo año, después de que la Unión Europea (UE) decidiera fijar el precio del barril ruso en un máximo de 60 dólares el barril.

Así lo afirmó este sábado el embajador ruso ante los organismos internacionales en Viena, Mikhaíl Ulyanov.

“A partir de este año #Europa vivirá sin petróleo ruso. #Moscú ya ha dejado claro que NO suministrará #petróleo a los países que apoyen la limitación de precios contra el mercado”, escribió Ulyanov en su cuenta de Twitter y en otras redes sociales.

“Muy pronto la #UE culpará a #Rusia por utilizar el petróleo como arma”, vaticinó el representante del Kremlin en su escueto comunicado.

Starting from this year #Europe will live w/o Russian oil. #Moscow has already made it clear that it will NOT supply #oil to those countries who support anti-market price cap. Very soon the #EU will blame #Russia for using oil as a weapon.

— Mikhail Ulyanov (@Amb_Ulyanov) December 3, 2022