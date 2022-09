Este martes 6 de septiembre, la reina Isabel II de Inglaterra, recibió a la nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, en un hecho que llamó bastante la atención, por el estado físico de la monarca.

Cabe recordar que la nueva jefa de gobierno del Partido Conservador, debió viajar hasta Escocia, en un hecho inédito, debido a que la soberana no se encuentra en condiciones de trasladarse hasta Londres.

Los ingleses se caracterizan por sus actos tradicionales, como por ejemplo, la reunión que sostienen los primeros ministros entrantes con la Reina Isabel, donde se les encarga la tarea de llevar adelante el gobierno.

Estos suelen realizarse en Londres o a las afueras de la capital, en el Palacio de Windsor. Sin embargo, en un hecho sin precedentes, la nueva primera ministra, Liz Truss, se tuvo que trasladar hasta el castillo de Balmoral, en Escocia.

En el sitio, Truss llevó a cabo la tradicional ceremonia de “besar la mano” de la reina, lo que hoy en día es solo una reverencia.

Fue en ese contexto en que varios usuarios de redes sociales se fijaron en estado físico de la monarca, especialmente por las marcas azuladas en su mano derecha.

Luego del “apretón de manos”, el Palacio de Buckingham difundió una foto del encuentro donde la Reina Isabel II pidió a Truss que forme un nuevo gobierno. Justamente esta imagen es la que preocupó a muchos seguidores de la soberana.

“Eso es un gran moretón en su mano, la pobre señora. Realmente espero que esté bien y de buen humor”, escribió uno de los usuarios en el Twitter oficial de la Familia Real.

En tanto otra seguidora dijo: “Deseo a la Reina una pronta recuperación y espero que su salud se estabilice. Es muy grande lo que parece un moretón en su mano, es preocupante”.

Incluso, uno se lo tomó con humor e hizo una referencia a Harry Potter: “La mano de la Reina ya está contaminada después de que destruyó el último Horrocrux perteneciente a Boris Johnson momentos antes”.

🤝 The Queen received Liz Truss at Balmoral Castle today.

Her Majesty asked her to form a new Administration. Ms. Truss accepted Her Majesty's offer and was appointed Prime Minister and First Lord of the Treasury. pic.twitter.com/klRwVvEOyc

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 6, 2022