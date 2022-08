Durante esta semana, medios de comunicación rusos difundieron imágenes del actor estadounidense, Steven Seagal, en la prisión de Olenivka, en Donetsk, Ucrania, donde a fines de julio más de 50 prisioneros de guerra fueron asesinados.

Cabe recordar que Seagal tiene prohibida la entrada a Ucrania desde el 2017, luego de apoyar abiertamente la anexión de Crimea por parte de Rusia.

Steven Seagal, un conocido partidario de Putin y que se ha desempeñado como “representante especial” del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, llegó hasta Donetsk, en Ucrania.

Según La Razón, de España, su visita se trata de la grabación de un documental para desmitificar algunas afirmaciones de la invasión rusa en suelo ucraniano.

De acuerdo a las primeras imágenes que se revelaron en distintos medios de Rusia y en redes sociales, el actor confirmó la versión rusa de que el bombardeo a la prisión Olenivka fue provocado por artillería HIMARS proporcionada por Estados Unidos.

The Steven Seagal saga gets worse.

"…one of the interesting things is that, one of the Nazis that was killed is a Nazi that was just starting to talk a lot Zelensky and Zelensky being responsible for ordering torture and other atrocities…" pic.twitter.com/72wBckUEf9

— Oliver Alexander (@OAlexanderDK) August 9, 2022