La invasión rusa por aire, mar y tierra ha causado una avalancha masiva de refugiados que huyen de Ucrania, una nación de 44 millones de personas.

El presidente ruso Vladimir Putin declaró la guerra a Ucrania en un discurso televisado en la madrugada del jueves. Horas después, el mundo fue testigo de las víctimas que empezaron a dejar las explosiones en Kiev, y en otras partes del país.

Antes del anuncio de Putin, el temor por el inicio de una escalada militar rusa hizo que miles de ucranianos desocuparan las estanterías de los supermercados; también largas filas se vieron en las estaciones de gasolina y cajeros automáticos.

La incertidumbre invade a aquellos que decidieron abandonar sus hogares en Kiev, en ciudades en el este de Ucrania y cerca de la región de Donbass.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), cerca de 100 mil ucranianos han huido de sus hogares. Miles han cruzado a países vecinos, incluidos Rumanía, Moldavia, Polonia y Hungría.

“There are no winners in war, but countless lives will be torn apart.” @Refugees chief @FilippoGrandi and other UN officials warn of the devastating consequences of military action in Ukraine.https://t.co/rlF7AhDZpi

