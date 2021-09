Los países de la Unión Europea (UE) discutieron el viernes sus condiciones para intensificar las relaciones con los talibanes.

Acordaron establecer una presencia conjunta en Kabul para contribuir con evacuación de personas si la seguridad lo permite.

“Tenemos que relacionarnos con el nuevo gobierno en Afganistán, lo que no significa reconocimiento. Es una relación operativa”, dijo el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell.

Esa “relación operativa aumentará dependiendo del comportamiento de este gobierno”, añadió.

Borrell presentó una serie de pasos que las autoridades en Afganistán tendrían que cumplir. Esto, cuando los talibanes se preparan para anunciar un nuevo gobierno después de tomar el poder.

Entre esas condiciones se incluyen que Afganistán no sirva como base para el terrorismo, respete los derechos de las mujeres y los medios de comunicación.

Además, se exigió el establecimiento de un gobierno “inclusivo y representativo” y permita el acceso a la ayuda internacional.

Además, señaló que los talibanes deben estar a la altura de su compromiso de permitir que los ciudadanos extranjeros y afganos “en riesgo” puedan salir del país después de que terminaran las evacuaciones lideradas por Estados Unidos, a fines de agosto.

Borrell dijo que los países de la UE acordaron establecer una presencia conjunta en Kabul si la seguridad lo permite y así garantizar la salida de los afganos que el bloque no pudo retirar del país.

EU Foreign Ministers agreed during informal meeting 5 benchmarks for #Afghanistan engagement.

Extent to which we engage with new Afghan power-holders, including development cooperation provision, will depend on our priorities and conditions being met.https://t.co/uCRVPvin3N pic.twitter.com/T1rRr1tqU9

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 3, 2021