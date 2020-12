La canciller alemana Angela Merkel, cuyo país preside la Unión Europea (UE) este semestre, apuntó el miércoles que “aún hay posibilidades de llegar a un acuerdo” sobre el Brexit con el Reino Unido.

Este futuro acuerdo debe no obstante “preservar la integridad del mercado interno” de la UE, advirtió la canciller ante la cámara baja del Parlamento.

“Todavía hay una oportunidad de llegar a un acuerdo. No sé si tendremos éxito hasta mañana [jueves], no puedo prometerlo, pero seguimos trabajando en ello”, aseguró la líder alemana.



“Seguimos trabajando, pero también estamos listos para enfrentarnos a condiciones del lado británico que no podremos aceptar”, también advirtió Merkel.

“Debemos tener igualdad de condiciones, no solo para hoy, sino también para mañana y pasado mañana”, dijo, citando la cuestiones clave de las cuotas de pesca y la competencia, que no deben ser “desleales”.

El primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reúnen en Bruselas el miércoles, en vísperas de la cumbre de los 27, para intentar desbloquear las negociaciones posbrexit.



Lo que parece ser una reunión de última oportunidad llega tres semanas antes de la ruptura definitiva entre Londres y la Unión Europea, después de meses de conversaciones sin avances y la amenaza de un fracaso con graves consecuencias económicas.

Desde marzo, británicos y europeos se enfrentan en las mismas tres cuestiones: el acceso europeo a las aguas británicas, la forma de resolver conflictos en el futuro acuerdo y las garantías de competencia exigidas por la UE a Londres a cambio de un acceso libre de impuestos y cuotas al mercado continental.