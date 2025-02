Sumamente tensa fue la visita que Volodimir Zelenski hizo este viernes a la Casa Blanca, en donde se enfrascó en una discusión con Donald Trump.

La breve estadía del presidente de Ucrania en el palacio presidencial de EE.UU fue áspera desde un inicio. Previo al encuentro oficial que mantuvo con su homólogo estadounidense, un periodista local descolocó al ucraniano al preguntarle por su atuendo.

“¿Por qué no viste un traje? ¿Tiene siquiera un traje? Es usted el cargo de más alto nivel de este país (Ucrania) y se niega a usar un traje”, emplazó el reportero al mandatario europeo.

“Me pondré (un traje) cuando acabe esta guerra. Sí, tal vez, tal vez algo como el tuyo”, comenzó señalando Zelenski.

Reporter: “Why don’t you wear a suit? Do you even own a suit?

Zelensky: “I will wear a suit after the war ends. Maybe something like your suit, or maybe something better, I don’t know” pic.twitter.com/XTZ8asly5m

— Visegrád 24 (@visegrad24) February 28, 2025