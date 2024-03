Cuong Tran es una de las personas que iba a bordo del vuelo 1282 de Alaska Airlines, modelo Boeing 737 Max, que hizo noticia al regresar al Aeropuerto Internacional de Portland el 5 de enero al perder parte de su fuselaje en el aire.

En entrevista con la BBC, el hombre, originario de California, recordó cómo fueron esos terribles minutos. En el avión, iba sentado junto a un amigo en una fila detrás de la sección que salió volando.

Cuong indicó que se aprestaba a dormir poco después del despegue cuando el capitán anunció que habían sobrepasado los 10.000 pies (3.048 metros). Fue ahí cuando oyó una explosión.

Alaska Airlines flight #AS1282, a Boeing 737 MAX 9, experienced a rapid decompression after the loss of a large panel that included an emergency exit door on the left side of the plane.

The flight made a safe return to Portland (PDX).pic.twitter.com/KH4gs0X4o6

