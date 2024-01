La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ha cancelado cientos de vuelos con aviones Boeing 737-9 MAX desde la noche del viernes.

Todo lo anterior, cuando un panel de la cabina estalló en una aeronave de ese tipo durante el vuelo 1282 de Alaska Airlines, una de las 11 aerolíneas que cuentan con aviones de este modelo.

La FAA ordenó el sábado el aterrizaje temporal de 171 aviones Boeing instalados con el mismo panel después de que un avión de Alaska Airlines, de ocho semanas, se viera obligado a realizar un aterrizaje de emergencia con un huetro en el fuselaje.

El tapón de la puerta se desgarró del lado izquierdo del avión tras despegar de Portland, Oregón, en ruta a Ontario, California, obligando a los pilotos a regresar y aterrizar a salvo con los 171 pasajeros y seis tripulantes a bordo.

“Se mantendrán en tierra hasta que la FAA esté satisfecha de que estén a salvo”, dijo la agencia sobre los jets afectados 737 MAX 9 en un comunicado el domingo.

Según informes locales, Copa Airlines y Aeroméxico, las aerolíneas de Panamá y México, también se suspendieron las actividades de estos ejemplares tras el incidente de despresurización de Alaska Airlines.

Turkish Airlines también retiró de operación su flota de cinco aviones Boeing 737 MAX 9 para examinarlos, declaró Yahya Ustun, el portavoz de la compañía en la plataforma de medios sociales X, antes Twitter.

Recordemos que este pasado viernes 5 de enero el vuelo 1282 de Alaska Airlines regresó al Aeropuerto Internacional de Portland alrededor de las 5 pm hora local.

Esto, después de que la tripulación informara de un problema de presurización en el avión ya en vuelo y que se dirigía al aeropuerto internacional de Ontario, en California.

Según imágenes proporcionadas por algunos pasajeros y que están siendo difundidas por medios estadounidenses, un panel de fuselaje, incluida la ventana, se desprendió poco después del despegue.

Un testigo citado por CNN dijo que el fuselaje se desprendió cuando el avión tomó altitud y que no se dio cuenta hasta que pudo quitarse la máscara de oxígeno.

En el avión, Boeing 737 Max, viajaban 171 pasajeros y seis miembros de la tripulación y solo estuvo en vuelo aproximadamente 35 minutos desde que despegó del aeropuerto de Portland.

Alaska Airlines flight #AS1282, a Boeing 737 MAX 9, experienced a rapid decompression after the loss of a large panel that included an emergency exit door on the left side of the plane.

The flight made a safe return to Portland (PDX).pic.twitter.com/KH4gs0X4o6

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) January 6, 2024