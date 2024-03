Un juez en Estados Unidos retiró este miércoles seis de los 41 cargos del caso penal en el estado de Georgia contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) y otros imputados, que están encausados por interferir en el proceso electoral de 2020.

Cada uno de los cargos desechados se relaciona con las gestiones de Trump y algunos de los otros encausados, incluido el exalcalde Nueva York Rudy Giuliani y el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows.

El de Georgia es uno de los cuatro casos penales en los que Trump está imputado en pleno año electoral y, según expertos, el que más podría perjudicar al exgobernante.

La decisión del juez encargado del caso, Scott McAffee, que dijo que los cargos que optó por archivar no estaban suficientemente argumentados, tomó por sorpresa a las partes.

Según McAffee, estos cargos de la Fiscalía “tienen una carencia fatal de detalles”.

Entre los cargos archivados, hay uno relacionado con la llamada que Trump hizo a la máxima autoridad electoral de Georgia, Brad Raffensperger, pidiéndole que “buscara” los votos que le faltaban para superar a Joe Biden en el estado.

No obstante, el magistrado mantiene por el momento el cargo de organización criminal contra Trump y los otros 18 imputados en el caso, un tipo de acusación que normalmente se ha usado a nivel federal contra la mafia.

The judge overseeing the Georgia 2020 election interference case today dismissed some of the charges against former President Donald Trump and others, but the rest of the sweeping racketeering indictment remains intact.https://t.co/VxJJnYr8Of

— The Marietta Times (@MariettaTimes) March 13, 2024