Las amenazas que enfrentaría a OTAN de concretarse el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a arremeter contra la OTAN y genera una avalancha de críticas y preocupaciones.

El candidato favorito para quedarse con la candidatura del Partido Republicano, de cara a las elecciones presidenciales del próximo noviembre, llevó sus críticas a un nuevo nivel.

El pasado sábado 10 de febrero, en un mitin de campaña, volvió a acusar a miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) de “morosos” por no pagar lo que él considera la cuota justa de la alianza político-militar.

Si bien Trump ya lanzó esas acusaciones durante su pasada Administración, esta vez elevó la advertencia cuando aseguró que no solo no permitiría que su país defienda a países en deuda, sino que alentaría a Moscú a atacarlos.

Una afirmación con la que sugirió ponerse de lado de una nación autoritaria.

Trump says he would encourage Russia to attack NATO allies: I said I would not protect our NATO allies. In fact, I would encourage Russia to do whatever the hell they want pic.twitter.com/ak1a3Mtwzq

— Biden-Harris HQ (@BidenHQ) February 10, 2024