Países de la OTAN anuncian récord de gasto militar en 2024 tras amenazas de Trump a naciones en mora

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, anunció este miércoles un fuerte aumento en el gasto militar de los integrantes de la alianza, después de las amenazas de Donald Trump a los países en mora con sus aportes.

“Este año, espero que 18 aliados gasten el 2% del PIB en defensa. Se trata de otra cifra récord y es seis veces más que en 2014, cuando sólo tres aliados cumplieron el objetivo”, dijo.

El anuncio de Stoltenberg sobre al número de países de la OTAN que alcanzarían la meta en gastos militares es una respuesta a la amenaza de Donald Trump.

La anterior, específicamente de no defender a los países en mora caso resulte reelecto presidente.

El pasado fin de semana, durante un mitin de campaña, el expresidente estadounidense, otra vez aspirante a la Casa Blanca, sugirió ademas que impulsará a Rusia a “hacer lo que le dé la gana” con ellos.

De acuerdo con Stoltenberg, “estamos logrando avances reales” porque los países de la alianza “están gastando más. Sin embargo, algunos países todavía tienen un camino por recorrer”.

La lista de los 18 países que cumplirían este año con la meta de gastos militares no fue divulgada. En 2023, eran 11 los países que alcanzaron el objetivo.

En 2023, los países de la OTAN decidieron convertir el 2% en un piso mínimo, y no un objetivo máximo.

Las declaraciones de Trump generaron una verdadera conmoción a nivel global, e importantes líderes criticaron públicamente esa postura.

El jefe del gobierno alemán, Olaf Scholz, dijo que cuestionar un pilar fundamental de la OTAN como el principio de la defensa mutua, es “irresponsable y peligroso”.

Durante su gestión como presidente, Trump criticó abiertamente a los aliados de la OTAN por resistirse a aumentar el gasto en materia de Defensa.

En el escenario de la guerra en Ucrania, varios países del bloque hay aumentado sus inversiones militares, pero Estados Unidos aún carga con la mayor parte del gasto combinado de defensa.

Nato is set to announce on Wednesday that 18 of its 31 members will meet the target of spending 2% of gross domestic product on defence this year https://t.co/cpDD8uIjp4 pic.twitter.com/XqAWLlhB6L

— Financial Times (@FT) February 13, 2024